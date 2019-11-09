Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане 6 тыс. километров автодорог станут платными в ближайшие два года, передает Kazakhstan Today.

К 2024 году планируется охватить платными автодорогами порядка 11 тыс. километров республиканской сети . На сегодняшний день на эти участки объявлен инвестиционный конкурс на проект внедрения и обслуживание открытой системы взимания платы", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации ведомства, проект платности планируется ввести в два этапа. На первом этапе будут внедрены порядка 6 тыс. километров платных автодорог в период с 2020 по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, Нур-Султан - Костанай - граница РФ, Щучинск - Петропавловск , Нур-Султан - Павлодар, Калбатау - Павлодар - граница РФ (на Омск), Таскескен - Бахты, Капшагай - Талдыкорган, Атырау - Уральск, Атырау - Доссор - Бейнеу - Акжигит - граница Республики Узбекистан и Актау - Бейнеу.

С 2022 по 2023 годы предусмотрен второй этап внедрения на остальных 5 тыс. километров автодорог.

В пресс-службе также отметили, что на сегодняшний день по действующим четырем платным участкам (Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Темиртау, Алматы - Хоргос и Алматы - Капшагай) сбор платы за проезд составил свыше 4 млрд тенге. Собранные средства направлены на содержание данных участков дорог и саму систему взимания платы.

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