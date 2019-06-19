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На платных дорогах Казахстана вводится дифференцированный тариф

18.06.2019, 09:32 23599
На платных дорогах Казахстана вводится дифференцированный тариф
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - На платных дорогах Казахстана вводится дифференцированный тариф, передает Kazakhstan Today.
 

С 19 июня 2019 года на всех платных дорогах, с целью организации ускоренного проезда, экономии времени, а также предотвращения скопления транспортных средств и увеличения пропускной способности на пунктах взимания платы, в соответствии с приказами министра по инвестициям и развитию РК №№902,903,904 от 24 декабря 2018 года, приказом министра индустрии и инфраструктурного развития №331 от 27 мая 2019 года вводится дифференцированный тариф на проезд", - сообщила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".

 
В нацкомпании подчеркнули, что "оплата наличными исключительно для легковых автомобилей будет в два раза дороже предварительной оплаты". Ставки платы для грузовых транспортных средств остаются без изменений.
 
Дифференцированный тариф вводится на следующих участках: Нур-Султан - Щучинск (в одном направлении: наличными - 400 тенге, предоплата "онлайн" - 200 тенге), Нур-Султан - Темиртау (в одном направлении: наличными - 400 тенге, предоплата онлайн - 200 тенге), Алматы - Капшагай (в одном направлении: наличными - 200 тенге, предоплата онлайн - 100 тенге), Алматы - Хоргос (в одном направлении: наличными - 600 тенге, предоплата онлайн - 300 тенге).
 
Оплатить проезд по указанным дорогам можно
 
- на сайте Payway.kz; 
 
- через интернет-банкинг Kaspibank, Halykbank, Сбербанк, EurazianBank, CapitalBank, АТФ Банк; 
 
- терминалы: QIWI, Касса 24, CyberPlat, Tenge; 
 
- электронный кошелек Касса 24, QIWI, Wooppay, Salempay; 
 
- с баланса телефона (Beeline *505#; Beeline, Activ, Kcell SMS на 5505 в формате "сумма" слово "проезд" "гос.номер авто"); 
 
- приложение KazDriver;
 
- или через заключение договора для юридических лиц.
 
За дополнительной информацией обращаться по телефонам 1403, +7 (7172) 64-87-92, +7 (7172) 64-87-85 или по электронной почте dpad@kazautozhol.kz.
 
Контакты "КазАвтоЖол" в Instagram: platnye_dorogi_kz; Telegram: @kazautozholbot; личный кабинет пользователя kaztoll.kz.
 
Напомним, за 2018 год на платной автодороге Нур-Султан - Щучинск собрали 1,5 млрд тенге. С текущего года в Казахстане введен в строй 471 километр платных дорог. Среди них дороги Нур-Султан - Темиртау, Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос. В 2020 году будет запущено 5,5 тыс. платных дорог.
 

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