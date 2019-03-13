Астана. 15 января. Kazakhstan Today - За 2018 год на платной автодороге Астана - Щучинск собрали 1,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.





В АО "НК "КазАвтоЖол" обсудили итоги сборов денежных средств на платной автодороге Астана - Щучинск. По итогам 2018 года собран 1 млрд 539 млн тенге. Все эти средства направлены на содержание платного участка, а также модернизацию системы взимания платы, сообщила пресс-служба нацкомпании.

Общая интенсивность движения за 2018 год составила 2 809 993 транспортных средств. По сравнению с 2017 годом интенсивность потока транспортных средств увеличилась на 1,9%. Сборы по предварительной оплате также увеличились на 116,6%. Ведется постоянная работа по расширению сервисов предварительной оплаты.





В частности, в 2018 году совершено 139 611 транзакция по предоплате, что в три раза больше показателей 2017 года.





На сегодня на дороге активно выявляют и устанавливают подложные государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ), факты скрытия ГРНЗ со стороны пользователей платного участка Астана - Щучинск. По итогам проведенной работы в течение нескольких месяцев органами дорожной полиции составлен 21 протокол об административных правонарушениях, пять транспортных средств (ТС) направлены на специализированную стоянку с дальнейшим лишением водительских прав, заведено одно уголовное дело за использование краденного ГРНЗ, два пользователя погасили задолженность на сумму 1 020 000 тенге.





Проведенная работа дала положительный результат, сократилось количество пользователей, скрывающих ГРНЗ ТС, что, в свою очередь, приводит к повышению сборов денежных средств", - отметили в пресс-службе.





Кроме этого, в 2018 году были проведены работы по содержанию и текущего ремонту платного участка Астана - Щучинск.





В целях улучшения придорожного сервиса в 2018 году было установлено пять современных павильонов сервиса "KazWay" на площадках отдыха. Данные павильоны переданы в аренду предпринимателям.





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