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На автодороге Щучинск - Кокшетау - Петропавловск введут плату за проезд

08.10.2019, 12:12 21196
На автодороге Щучинск - Кокшетау - Петропавловск введут плату за проезд
Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - На автодороге Щучинск - Кокшетау - Петропавловск введут плату за проезд, передает Kazakhstan Today.
 
В октябре текущего года в тестовом режиме предусмотрено внедрение платности на указанной автодороге для транспортных средств с открытой системой взимания платы. Характеристиками открытой системы являются отсутствие шлагбаумов и оплата онлайн, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".
 

При открытой системе действует способ предоплаты проезда путем пополнения счета госномера авто либо перечисления денежных средств по банковским реквизитам согласно полученным уведомлениям о наличии задолженности. При этом необходимо отметить, что в данном случае значительно увеличивается ответственность самих пользователей платного участка", - отметили в нацкомпании.

 
Среди преимуществ внедрения платности названы комфортные условия поездки, содержание платной дороги (уборка снега, нанесение дорожных разметок, установка/обновление дорожных знаков, восстановительные работы после ДТП, уборка мусора с проезжей части, площадок отдыха, очистка туалетов и другое); максимальная скорость передвижения; круглосуточное патрулирование участка; снижение нагрузки на республиканский бюджет. 
 
В связи с введением платности на дороге Щучинск - Кокшетау - Петропавловск АО "НК "КазАвтоЖол" будут проведены общественные слушания, на которых будет разъяснена идея ввода платности, ее преимущества, принцип работы системы взимания платы, способы оплаты, проект тарифов, механизм начисления суммы к оплате и нормы действующего законодательства Республики Казахстан в сфере платных автомобильных дорог.
 

На слушания приглашаются представители местных исполнительных органов, бизнес-сообществ, СМИ, районных центров, населения и все заинтересованные лица Кокшетау, Щучинска, Петропавловска, Акмолинской области, Северо-Казахстанской области и прилегающих районов на участке Щучинск - Петропавловск", - резюмировали в пресс-службе.

 
Как сообщалось ранее, в ближайшие годы в Казахстане расширят сеть платных участков автодорог. "В ближайшие 2-3 года мы планируем расширить сеть платных участков автодорог еще на 32 участка общей протяженностью 11 тысяч километров. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Предполагается внедрение открытой системы взимания платы, на которой не будет шлагбаумов и пунктов взимания платы", - сообщил директор филиала "Дирекция платных автодорог" Асхат Окасов.
 

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