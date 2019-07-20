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Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В ближайшие годы в Казахстане расширят сеть платных участков автодорог, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций директор филиала "Дирекция платных автодорог" Асхат Окасов, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшие 2-3 года мы планируем расширить сеть платных участков автодорог еще на 32 участка общей протяженностью 11 тысяч километров. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Предполагается внедрение открытой системы взимания платы, на которой не будет шлагбаумов и пунктов взимания платы", - сказал Асхат Окасов, отметив, что будет введен способ предварительной оплаты.

По его словам, на сегодняшний день платность внедрена на 4 участках автомобильных дорог общей протяженностью 682 километра.

Это участки Нур-Султан - Щучинск (211 километров), Нур-Султан - Темиртау (134 километра), Алматы - Капшагай (42 километра) и Алматы - Хоргос (295 километров). Сбор денег по оплате за проезд по платным участкам осуществляется с помощью автоматизированной системы взимания платы (СВП). Проезды фиксируются оборудованием на Контрольных арках, оплата производится на Пунктах взимания платы на выезде с участков. Ставки оплаты устанавливаются уполномоченным государственным органом по каждому участку отдельно. При этом участки разделены на зоны, оплата начисляется за каждую зону. Ставки зависят от типа транспортного средства и в зависимости от грузоподъемности. Для легковых автомашин, использующих предварительную оплату проезда, предусмотрена утвержденная ставка, которая в два раза меньше, чем при оплате наличными. Ставки оплаты для грузовых автомашин остались без изменения", - проинформировал спикер.

Он отметил, что предварительная оплата значительно сокращает время проезда через ПВП. "Для удобства пользователей нами внедрено около 20 способов предварительной оплаты. Это интернет-сервисы PayWay.kz, KazDriver; терминалы оплаты QIWI, Касса24, Тенге, Каспи; электронные кошельки QIWI, Каспи; интернет-банкинги Халык, Сбербанк, АТФ, Каспи; оплата со счета мобильного телефона Wooppay, Билайн, KCell или Актив; а также через мобильное приложение KazToll и др. Подробную информацию с инструкциями можно найти на сайте Общества в разделе "Платные дороги". Пользователи могут воспользоваться Личным кабинетом на сайте KazToll.kz для того чтобы получить информацию о своих проездах и пополнениях счета", - пояснил Асхат Окасов.

По его информации, все денежные средства, собранные на платных участках, расходуются только на содержание дорог и содержание системы взимания платы.

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