Москва. 10 марта. Kazakhstan Today - Цена на нефть марки Brent после обвала выросла до $35,85, передает Kazakhstan Today

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года растет на 7,22% - до $35,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 03.30 московского времени. По состоянию на 03.12 московского времени цена составляла $35,64 (плюс 6%), сообщает ТАСС .

При этом стоимость нефти марки WTI достигла $32,38 за баррель (плюс 4,02%).

В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 33,4% . В последний раз цена на нефть находилась ниже $34 за баррель в феврале 2016 года.

Нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

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