Депутаты вновь призывают правительство снизить пенсионный возраст в Казахстане

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса Республики Казахстан обратились к премьер-министру Аскару Мамину с предложением снизить пенсионный возраст в стране до 60 лет, передает Kazakhstan Today.

Мы считаем, что существующая пенсионная система нуждается в коренных преобразованиях. Большинство казахстанцев из-за небольшой заработной платы не имеют достаточных пенсионных накоплений. Поэтому наша партия предлагает вернуться к уже зарекомендовавшей себя ранее солидарной пенсионной системе", - говорится в запросе депутатов мажилиса от фракции Народной партии Казахстана.

Мажилисмены предлагают пересмотреть возраст выхода граждан на заслуженный отдых и считают, что его необходимо исчислять исходя из сложности условий труда.





Возрастной порог выхода на пенсию нужно снизить до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности гражданина. В условиях, когда стоит серьезный вопрос о безработной молодежи, совершенно бессмысленным выглядит поэтапное повышение возраста выхода на пенсию", - считают депутаты.

По их мнению, минимальная базовая пенсия должна быть равна средней заработной плате с соответствующей ежегодной корректировкой.

Право на достойную старость должно подкрепляться ежегодной индексацией пенсий не только с учетом номинальной инфляции, но и индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста заработной платы", - убеждены партийцы.

Отмечается, что в период введения режима ЧП по причине потери доходов государственную помощь получило порядка 4.6 млн человек. Фактически без работы остались почти 47% экономически активного населения.

По мнению депутатов, прогнозы Министерства труда и социальной защиты оптимистические и "говорить о каком-либо переломе ситуации преждевременно".

Цифры так называемой официальной безработицы давно являются формальными. Сфера занятости всецело зависит от экономики, где кризис вслед за пандемией, вторая волна которой уже накрывает мир, только набирает обороты. Все признаки чрезвычайного положения на рынке труда сохраняются. Растет скрытая безработица, появилась большая группа условно занятых и квазисамозанятых", - заявили они.

Со слов мажилисменов, впервые за пять лет пенсионные накопления по обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ пошли на снижение. На 1 апреля 2020 года они составляли 11 трлн 405 млрд тенге, а к 1 июня 2020 года уменьшились до 11 трлн 388 млрд тенге, то есть сократились на 17 млрд тенге.

Слабое участие населения в пенсионной системе, крайне низкий уровень накоплений и так закладывали социальную бомбу под будущее, а теперь эти риски еще больше усугубляются", - заключили партийцы.





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