ДГД Алматы: с 1 января 2021 года вводится ограничение на снятие наличных денег

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщил о введении с 1 января 2021 года ограничений на снятие наличных денег, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2021 года вводится ограничение на снятие наличных денег. Это предусматривает обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять в органы государственных доходов сведения и (или) документы для получения информации о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер", - говорится в сообщении ДГД.

С учётом применения системы управления рисками будет выноситься одно из следующих решений: по низкой степени риска - об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег; по высокой степени риска - о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.

Налогоплательщикам при работе с банками второго уровня необходимо учитывать данную информацию", - отметили в пресс-службе ведомства.

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