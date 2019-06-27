Доходность пенсионных накоплений казахстанцев с начала года составила 2,37%

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июня 2019 года составила 9,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 517 млрд тенге, или на 6%, сообщили в пресс-центре АО "ЕНПФ", передает Kazakhstan Today.

За период с 1 июня 2018 года эта сумма увеличилась на 1,6 трлн, или на 20%. При этом основная доля пенсионных накоплений, сформированная за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), за 5 месяцев выросла на 5%, или на 497 млрд тенге, а доля, сформированная за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), - на 10%, или на19 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков выросло за последние 12 месяцев на 3%, или на 304 тыс. единиц, составив на 1 июня 10,5 млн единиц, 95% (9,9 млн) из которых составляют ИПС с обязательными пенсионными взносами. Из них владельцами 0,4 млн ИПС являются получатели, то есть лица, уже достигшие пенсионного возраста или подавшие заявление на выплату до достижения пенсионного возраста по основаниям, предусмотренным законодательством.

Пенсионные выплаты за 5 месяцев 2019 года составили 93,4 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 25,2 млрд тенге, выплаты по возрасту 37,9 млрд тенге. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено 92 млрд тенге, из них переведено в страховые организации 7 млрд тенге.

Средняя ежемесячная сумма пенсионной выплаты по ежемесячному графику составляет 20 897 тенге, максимальная 514 666 тенге.

Чистый инвестиционный доход , начисленный на ИПС вкладчиков ЕНПФ с начала 2019 года, составил 227 млрд тенге. Доходность с начала года составляет 2,37% при инфляции за аналогичный период 2,4%. Если рассматривать инвестиционные показатели за 12 месяцев, то доходность составила 10,6% при инфляции 5,3%. Таким образом, годовой показатель доходности в два раза превысил уровень инфляции", - отметили в ЕНПФ.

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