ЕБРР заинтересован помочь Казахстану достичь декарбонизации экономики к 2060 году

Фото: ресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны обсудили вопросы участия ЕБРР в проведении новых экономических реформ в Казахстане, планы инвестиций и взаимодействия на 2023 год, а также приоритетные направления сотрудничества на дальнейшую перспективу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие 30 лет совместно с ЕБРР в различных отраслях экономики удалось реализовать порядка 300 проектов на сумму более 10 млрд долларов.
В настоящее время правительство проводит масштабные реформы, обозначенные главой государства, которые направлены на качественную модернизацию экономики. Благодаря им должен быть обеспечен существенный рост благосостояния наших граждан, поэтому мы приветствуем участие и поддержку ЕБРР в этом направлении", - сказал премьер-министр.
Со своей стороны Алан Пию отметил, что продолжение действующих и запуск новых проектов в Казахстане является одним из приоритетов ЕБРР.
Казахстан может на 100% полагаться на ЕБРР. Мы также заинтересованы в том, чтобы помочь вашей стране в достижении декарбонизации экономики к 2060 году. Флагманским проектом в этом направлении мы считаем перевод Алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ. Это очень большой и важный проект, в который мы планируем инвестировать существенные средства", - сказал Алан Пию.
Он также заявил о готовности банка продолжать финансировать развитие возобновляемых источников энергии и другие инфраструктурные проекты в Казахстане.
Со стороны правительства Казахстана многое делается, поэтому мы готовы разрабатывать и реализовывать более крупные проекты", - подчеркнул Алан Пию.
Подводя итоги встречи, Алихан Смаилов подтвердил заинтересованность правительства наращивать взаимодействие с банком по всем взаимовыгодным направлениям.