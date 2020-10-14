Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Экономика Казахстана выходит на траекторию оживления, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания подвели итоги социально-экономического развития страны за январь - сентябрь 2020 года. В сентябре наблюдалось изменение тенденции в положительную сторону. Возобновлена активность в сфере услуг. Сохраняется рост в реальном секторе. В сентябре наблюдается оживление экономики, увеличилось количество отраслей с положительным ростом.

По оперативным данным, темп роста ВВП улучшился с минус 3% за 8 месяцев до минус 2,8% в январе - сентябре. Годовая инфляция сохранилась на уровне 7,0%", - сказал министр национальной экономики РК.

По словам Даленова, если рассматривать отдельно сентябрь, то многие отрасли сферы услуг стали показывать восстановительный рост.

Факторами роста стали экспорт, производство, инвестиции в недобывающие секторы.

Большинство отраслей показали положительный рост в сентябре. Это сельское хозяйство (на 166,5%), строительство (на 95,4%), образование (на 38,2%), техническая (на 36,3%) и финансовая деятельность (на 21,7%), торговля (на 2,7%), транспорт (на 1,2%) и другие. Тем самым, показатели за сентябрь демонстрируют оживление деловой активности, сектор услуг восстанавливается", - сказал министр.

В большинстве регионов отмечается рост промышленности. Наибольшее увеличение показали Костанайская (на 6,9%), Акмолинская (на 6,8%), Северо-Казахстанская (на 5,3%) области.

Вместе с тем выпуск обрабатывающей промышленности вырос на 3,3%. Высокие темпы роста демонстрируют фармацевтика, готовые металлические изделия, машиностроение, в том числе автомобилестроение и легкая промышленность.

Привлечены инвестиции в основной капитал на сумму 8,3 трлн тенге. В 13 регионах наблюдается рост инвестиций. Из них наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской (на 66,7%) области и Шымкенте (на 36,2%).

По информации пресс-службы правительства, в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в фармацевтике - на 39,8%, производстве готовых металлических изделий - на 18,9%, машиностроении - на 16,6%, в том числе автомобилестроении - на 51,6%, а также бумажной продукции - на 15,1% и легкой промышленности - на 14,1%.

Объемы строительства увеличились на 10,5%, ввод жилья - на 9% или порядка 9,6 млн квадратных метров.

В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5%, собран хороший урожай.

Золотовалютные резервы РК и активы Национального фонда на 1 сентября увеличились до $94,1 млрд.

Положительная динамика сохраняется по таким важным направлениям горнорудного сектора, как добыча металлических руд (+1,2%) и прочих полезных ископаемых (+0,4%). При этом в условиях необходимости выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+ наблюдается снижение добычи нефти (-3,5%).

В сентябре началось активное оживление сектора услуг (в сравнении с августом), торговля выросла на 2,7%, связь - на 1,3%, транспорт и складирование - на 1,2%. Рост сектора услуг свидетельствует об активизации деятельности малого и среднего бизнеса, что способствует созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния граждан.

Устойчивая тенденция роста показателей демонстрирует восстановление экономики в целом", - сказал премьер-министр Аскар Мамин.

Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по 5 из 7 основных показателей. Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Актюбинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Нур-Султан и Алматы. Из-за снижения добычи в нефтегазовом секторе среди отстающих регионов - Кызылординская, Атырауская и Западно-Казахстанская области.

В целом экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние пандемии и глобального экономического кризиса, демонстрирует рост показателей как в реальном секторе, так и в сфере услуг", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил акимам регионов активизировать работу для обеспечения эффективной реализации всех задач, поставленных главой государства.

В отношении доходной части бюджета до конца года необходимо достигнуть 100-процентного исполнения утвержденного плана. По части исполнения бюджета в текущих условиях руководители центральных и местных органов должны обеспечить эффективное и своевременное освоение до конца года. До конца года осталось 3 месяца и надо приложить все усилия для завершения всех проектов и реализации планов", - подчеркнул премьер-министр.

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