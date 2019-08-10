Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО "КазТрансГаз" и дочерних компаний на уровне "BBB-"

Подтверждение рейтингов отражает наше мнение, что кредитоспособность КТГ на самостоятельной основе существенно улучшилась на фоне увеличения доли прибыли от экспорта в Китай после заключения 5-летнего контракта с Petro China International Company в 2018 году. Бизнес-профиль КТГ подкрепляется доминирующей позицией компании в сегменте транспортировки и распределения газа в Казахстане, а дополнительные объемы экспорта обеспечивают диверсификацию в условиях развивающейся регулятивной среды внутри страны и будут подкреплять снижение левереджа и более сильный финансовый профиль в 2019-2021 годы. В результате оценка самостоятельной кредитоспособности КТГ повысилась с уровня "bb" до уровня "bbb-", - сообщает агентство Fitch Ratings.

Рейтинг КТГ может быть повышен при повышении рейтинга АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) при сохранении сильных связей с КТГ или укреплении автономного кредитного профиля КТГ.

Подтверждение рейтингов АО "КазТрансГаз Аймак" и АО "Интергаз Центральная Азия" отражает оценку связей между КТГ и ее 100-процентными дочерними структурами как сильных, что обусловливает рейтинги этих дочерних структур на одном уровне с рейтингами КТГ" - отмечается в информации.

АО "КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компаний АО "КазТрансГаз" входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.

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