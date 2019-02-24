Астана 30 января. Kazakhstan Today - Магистральный газопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент вышел на полную мощность, передает Kazakhstan Today.

Состоялся запуск компрессорной станции "Коркыт Ата", с началом работы которой завершилась реализация крупнейшего инвестиционного проекта по увеличению пропускных мощностей МГ "Бейнеу-Бозой-Шымкент" с 10 млрд кубометров в год до 15 млрд кубометров в год. При этом 5 млрд кубометров газа полностью покроют потребности в голубом топливе южных регионов страны, а 10 млрд кубометров будут экспортироваться в Китай. Станция расположена близ поселка Аксуат Казалинского района Кызылординской области.

Теперь в рамках реализации инвестпроекта вдоль газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент на территориях Туркестанской и Кызылординской областей работают три компрессорные станции: КС "Арал" - 518-й километр, КС "Коркыт Ата" - 725-й километр и КС "Туркестан" - 1230-й километр газопровода, две из которых были сданы в конце прошлого года. КС "Коркыт Ата" стала третьей высокотехнологичной станцией, заработавшей в последние два месяца, построенной в рекордно короткие сроки и профинансированной за счет средств АО "КазТрансГаз", - сообщили в пресс-службе КТГ.

Газопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент является крупнейшим трубопроводным проектом за историю независимого Казахстана и призван сыграть важную роль в повышении энергетической безопасности государства. Благодаря строительству МГ Бейнеу - Бозой - Шымкент Казахстану удалось решить 3 важные задачи: обеспечить стабильные поставки газа на юг, создать единую систему газотранспортировки страны и увеличить экспорт казахстанского газа на внешние рынки.

АО "КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компании АО "КазТрансГаз" входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства