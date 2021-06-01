ТУРКЕСТАН. 31 МАЯ - Авиакомпания Fly Arystan 31 мая запускает международный рейс из культурной столицы тюрскского мира в столицу Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рейсы Туркестан - Бишкек будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне типа А-320, сообщили в Комитете гражданской авиации.

На первом рейсе от 31 мая между городами Туркестаном и Бишкеком средняя коммерческая загрузка составила свыше 60%. Fly Arystan запускает рейс Туркестан - Бишкек", - отметили в ведомстве.





Таким образом, последовательно выполняется задача по соединению Туркестана с иностранными государствами, как центра развития туризма на Великом шелковом пути.

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