НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Air Astana возобновляет рейсы из Атырау в Амстердам с 3 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из-за ограничений, введенных властями Нидерландов, рейс был приостановлен в начале этого года.

Как сообщает Air Astana, рейс будет выполнятся один раз в неделю по четвергам на воздушном судне Airbus A321. Вылет из Атырау в 05.40 с прибытием в Амстердам в 07.50 и обратный рейс из Амстердама в 11.50 с прибытием в Атырау в 19.40. Время местное. Продолжительность полета составит 5.10 и 4.50, соответственно.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями по въезду и транзиту для путешествий в Казахстане и Нидерландах на сайте авиакомпании.

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