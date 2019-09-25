FlyArystan откроет полеты из трех городов Казахстана в Москву

Москва. 24 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанский бюджетный авиаперевозчик FlyArystan, являющийся подразделением Air Astana, планирует начать в четвертом квартале текущего года полеты в Москву из трех крупных городов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил глава Air Astana Питер Фостер, с российской столицей будет связан по воздуху Актобе, который в свою очередь будет соединен к тому времени рейсами с Уральском, Атырау, Актау, Кызылордой, Шымкентом, Петропавловском и Костанаем. Также в Москву можно будет попасть из Нур-Султана и Караганды, сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

Пока не определено, какой именно московский аэропорт будет выбран для приема самолетов лоукостера. Ранее Air Astana объявила о переводе своих московских рейсов из Шереметьево в Домодедово с 27 октября 2019 года.

При этом Фостер не исключил того, что FlyArystan может стать в будущем отдельным авиаперевозчиком. Этот момент важен, поскольку количество частот и назначенных авиаперевозчиков между Москвой, Нур-Султаном и Алматы всегда было предметом переговоров между российской и казахстанской стороной, в том числе после ухода с рынка российской "Трансаэро".

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