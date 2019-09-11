Лоукостер FlyArystan открывает рейсы из Семея в Нур-Султан

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - Лоукостер FlyArystan открывает полеты в Семей, передает Kazakhstan Today.

С 4 октября авиакомпания FlyArystan открывает полеты в Семей. Стоимость перелета между крупным городом Восточно-Казахстанской области и Нур-Султаном начинается от 5999 тенге за билет в один конец, что на 58% ниже по сравнению с ныне существующими ценами конкурентов по данному авиасообщению, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Длительность регулярных рейсов, которые будут осуществляться на 180 местных реактивных самолетах Airbus A320, составит 1 час 15 минут. Продажа билетов на перелеты до 28 марта 2020 года открыта на сайте flyarystan.com.

Семей - Нур-Султан - одно из наиболее популярных направлений как среди столичного населения, так и среди жителей второго по величине города Восточно-Казахстанской области, которые регулярно ездят на работу и по делам в Нур-Султан. Мы уверены, что доступные перелеты первого казахстанского лоукостера будут востребованы, а в будущем мы сможем связать местное население Восточного Казахстана с другими городами. Тем более что в 2020 году вся страна будет праздновать 175-летие самого великого уроженца Семея - Абая Кунанбаева", - подчеркнула директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

В компании напомнили, что в мае 2019 бюджетный авиаперевозчик начал летать из Алматы в шесть городов Казахстана , увеличив тем самым пассажиропоток в региональных аэропортах до 140% за 4 месяца операционной деятельности. Своевременность осуществления полетов в среднем составляет 93%, а средняя загруженность бортов достигла отметки 94%. До конца 2020 года планируется расширение авиапарка до 10 воздушных судов, что позволит увеличить количество рейсов и направлений в 5 раз.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании "Эйр Астана", базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-звездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии" по оценке Skytrax World Airline Awards.

Флот FlyArystan состоит из двух самолетов Airbus А320 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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