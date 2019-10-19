FlyArystan обозначил цены на авиарейсы из Алматы в Семей и обратно

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил об открытии продажи билетов по новому направлению Алматы - Семей - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Это станет вторым авиасообщением лоукостера из Семея и в Семей вслед за маршрутом Семей - Нур-Султан . Продажа билетов на перелеты до 28 марта 2020 года открыта на сайте flyarystan.com. Стоимость билетов в один конец начинается от 5999 тенге, что на 73% ниже, в сравнении с ныне существующими ценами конкурентов по данному авиасообщению", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиарейсы по новому маршруту будут запущены 13 декабря.

Главной целью FlyArystan является предоставление востребованных маршрутов по самым доступным ценам . Именно поэтому мы с большим удовольствием объявляем об открытии нового направления. С 13 декабря, жители Семея, которые мечтали чаще видеться со своими близкими в Алматы и наоборот, смогут летать быстро и комфортно хоть каждый день и всего за полтора часа. Это все стало возможным благодаря увеличению рейсов во второй по величине город Восточно-Казахстанской области Казахстана", - сказала директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Напомним, в октябре текущего года авиапарк FlyArystan был расширен до трех воздушных суден и впервые полетел из Нур-Султана в Семей. На сегодня своевременность осуществления полетов в среднем составляет 93%, а средняя загруженность бортов достигла отметки 94%. До конца 2020 года планируется расширение авиапарка до 10 воздушных судов. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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