Глава МНЭ ответил на вопрос о девальвации в Казахстане

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Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Руслан Даленов ответил на вопрос журналистов о том, ожидается ли в Казахстане девальвация, передает корреспондент агентства.

По словам министра, технически девальвация происходит при режиме, когда установлен регулируемый коридор обмена валюты.

В нашей стране нет коридора, у нас плавающий курс", - напомнил Даленов.

В этой связи, как заявил министр, в Казахстане "девальвация не предполагается".

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