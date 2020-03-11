Глава МНЭ ответил на вопрос о девальвации в Казахстане

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По словам министра, технически девальвация происходит при режиме, когда установлен регулируемый коридор обмена валюты.
В нашей стране нет коридора, у нас плавающий курс", - напомнил Даленов.
В этой связи, как заявил министр, в Казахстане "девальвация не предполагается".
Напомним, 9 марта, на фонде обвала цен на нефть Brent на 33,4% - до $33,94 за баррель, в Казахстане курс нацвалюты снизился до 400 тенге за $1. Сегодня по итогам утренних торгов на KASE средневзвешенный курс установлен на отметке 393,5 тенге за доллар.
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