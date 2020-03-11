Курс тенге на KASE составил 393,5 тенге за доллар

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today – Средневзвешенный курс тенге по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 393,5 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

В пятницу, 6 марта, курс доллара составлял 382,22 тенге за $1. Таким образом, курс американской валюты вырос на 11,28 тенге.

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