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Глава Нацбанка объяснил, почему инфляция в стране продолжает ускоряться

12.10.2021, 11:08 23923
Глава Нацбанка объяснил, почему инфляция в стране продолжает ускоряться
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре. Об этом на заседании правительства доложил председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре, несмотря на сезонное снижение цен на овощи на 8,7% и фрукты на 2,4%", - сказал Досаев на заседании правительства.

 
Основной вклад, по его словам, продолжает вносить продовольственная инфляция, которая ускорилась за месяц с 11,4% до 11,5% из-за роста цен на мясо (1,3%), растительные масла (0,6%) и сахар (1,1%).
 
Непродовольственная инфляция выросла за сентябрь на 0,2 процентных пункта - с 7,3% до 7,5% на фоне повышения цен на дизель (3,8% за месяц), газ (0,9%) и уголь (1,9%).
 

Дальнейшее подорожание ГСМ и возможный рост цен на зерновые представляют существенный риск для стабилизации инфляции", - предупредил глава Нацбанка.

 
Он рассказал, что ухудшение внешнего инфляционного фона, особенно со стороны стран - основных торговых партнеров, таких как Российская Федерация, является дополнительным источником инфляционного давления.
 

В этих условиях эффективная реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования, направленного на стабилизацию немонетарных факторов, должна вернуть инфляцию в 2021 году к верхней границе коридора 7,5-8,5%. Со своей стороны Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики на основе тщательного анализа внешних рынков и внутренней ситуации", - отметил спикер.

 
Председатель Нацбанка напомнил, что для стабилизации немонетарных факторов в сентябре правительством совместно с акимами начата реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 

В результате накопленный рост цен на социально значимые продовольственные товары снизился с максимума 10,4% в августе до 9,6% по итогам сентября. Однако по итогам первой недели октября цены продолжили рост, составив 9,9% с начала года. Основной вклад в удорожание СЗПТ внесло удорожание яиц, мяса кур, капусты, сахара и говядины", - рассказал Досаев.

 
Он продолжил, что в сентябре рост цен на дизельное топливо составил 3,8%, а в отдельных областях превысил 10%. 
 

Несмотря на рост производства, а также приостановление экспорта, наблюдается дефицит дизельного топлива, который усиливает инфляционное давление и косвенно затрагивает остальные товары", - пояснил Досаев.

 
Он проинформировал, что за прошедший месяц годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов. При этом в шести областях она превышает 9%.
 

Несмотря на ощутимый рост цен на нефть, растущий спрос на внутреннем валютном рынке оказывает давление на обменный курс тенге", - продолжил председатель Нацбанка.

 
По его словам, за девять месяцев 2021 года покупки банками второго уровня на бирже увеличились на 19% и достигли в среднем 2,6 млрд долларов США в месяц, на фоне увеличения импорта потребительских товаров - на 25% за 7 месяцев 2021 года. Факторами увеличения импорта и роста спроса на иностранную валюту также являются фискальный стимул и использование пенсионных накоплений.
 

Поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по конвертации средств Нацфонда для осуществления трансфертов в бюджет и продажи субъектов квазигосударственного сектора", - сказал Досаев.

 
Он подчеркнул, что глобальное укрепление доллара США продолжает оказывать давление на валюты развивающихся стран, в том числе и на тенге. 
 

В результате, несмотря на существенный рост цен на нефть на 7,6% - до 78,52 долларов США за баррель, за месяц национальная валюта ослабла на 0,1% - до 425,75 тенге за доллар США. По состоянию на 11 октября - 424,55 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца на 0,3%", - добавил Досаев.



Кроме того, производители яиц предупредили о возможном росте на продукцию из-за отмены субсидий птицефермам.
 

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