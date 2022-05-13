Инфляция в Казахстане ускорилась до 13,2%

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НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Инфляция в Казахстане в соответствии с прогнозом Национального банка РК в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации председателя Нацбанка РК Галымжана Пирматова, годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Он уточнил, что наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное.

Недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался. Однако из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне", - рассказал Пирматов на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9% до 11,1%.

Цены на платные услуги ускорились с 8,3% до 8,9%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.

С учетом существующих проинфляционных рисков до конца года инфляция сохранится на повышенных уровнях", - отметил спикер.

Вместе с тем в апреле, несмотря на продолжающуюся волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар США, или на 4,6%.

В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов США до 92 млн долларов США", - рассказал глава Нацбанка.

Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253,2 млн долларов США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов.

Он напомнил, что на фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальный банк не осуществлял валютные интервенции.

По данным Нацбанка, валовые международные резервы на конец апреля составили 85,9 млрд долларов США.

Золотовалютные активы НБРК составили 33,5 млрд долларов США, снизившись с начала года на 851 млн долларов США за счет валютных интервенций, остатков на счетах БВУ и выплат по внешнему долгу.

Активы Национального фонда составили 52,4 млрд долларов США. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 1,5 трлн тенге за 4 месяца было продано валютных активов на 2,3 млрд долларов США.

На фоне значительного роста цены на нефть поступления в Нацфонд с начала года составили 2,1 трлн тенге, увеличившись более чем в 5 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Доходность Нацфонда с начала создания по 30 апреля 2022 года в годовом выражении составляет 3,22%. Доходность за последние 5 и 10 лет в годовом выражении составила 2,38% и 1,62% соответственно", - добавил Пирматов.



