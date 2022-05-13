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С начала года темпы роста ВВП Казахстана составили 4,4%

12.05.2022, 10:21 8881
С начала года темпы роста ВВП Казахстана составили 4,4%
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В январе - апреле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,4%. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МНЭ, за отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг.
 

Рост в реальном секторе составил 5,1%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,4%", - уточнил спикер.

 
Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство.
 
По данным Миннацэкономики, темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,3%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 0,7%.
 

Инвестиции выросли в образовании на 87%, госуправлении, социальном обеспечении - на 74,1%, строительстве - на 61,9%, научной и технической деятельности - на 53,7%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкенте, а также в Акмолинской области и городе Алматы", - проинформировал Куантыров.

 
Министр также сообщил, что в январе - марте текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 45,3% и составил 28,7 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 65,8% и составил 19,1 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 32,4%, до 5,3 млрд долларов США.
 
Импорт товаров составил 9,5 млрд долларов США.
 
В целом положительный торговый баланс составил 9,6 млрд долларов США.
 

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На 1,6% выросло производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в январе - марте

12.05.2022, 19:48 5851
МОСКВА. 12 МАЯ - В январе - марте производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Рост наблюдался в Кыргызстане на 2,3%, России - на 1,9% и Казахстане - на 1,8%, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.
 
В частности, выросло производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 4,3%, молока - на 1,5%, яиц - на 3,2%.
 
Лидерами в росте объемов производства скота и птицы на убой стала Россия (+ 5,5%) и Кыргызстан (+ 2,8%). Производство молока увеличилось во всех государствах ЕАЭС, за исключением Армении. Зато она отличилась максимальным ростом производства яиц - на 14,7%. В Казахстане тот же показатель повысился на 12,8%.

Напомним, товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза в январе - марте вырос на 11% и составил 5 693,6 млн долларов.
 

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11%

12.05.2022, 18:49 6691
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Товарооборот Республики Казахстан со странами Евразийского экономического союза в январе - марте 2022 года вырос на 11% и составил 5 693,6 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В первом квартале 2022 года экспорт товаров сложился на уровне 1 743,8 млн долларов США (больше на 9,3%), импорт - 3 949,8 млн долларов США (на 11,8% больше)", - сообщает Агентство по реформам и стратегическому планированию РК. 

 
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 93,3%, далее следуют Кыргызстан - 3,6%, Беларусь - 3% и Армения - 0,1%.

 

Экспорт

 

Импорт

Страны ЕАЭС

январь-март 2021г.

январь-март 2022г.

январь-март 2021г.

январь-март 2022г.

Россия

1 423,6

1 606,4

3 310,3

3 708,3

Кыргызстан

142,2

122,2

58,3

84,1

Беларусь

28,2

14,0

160,8

155,2

Армения

1,6

1,2

2,3

2,2

Итого

1 595,6

1 743,8

3 531,7

3 949,8

 

Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по химической продукции и связанными с ней отраслями промышленности, в том числе по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) - рост в 3 раза. В импорте наибольшее увеличение отмечено по продуктам животного и растительного происхождения, готовым продовольственным товарам, в том числе по пшенице и меслину - рост в 4,3 раза", - отметили в агентстве.

 

FlyArystan со 2 июня начнет летать в Ереван

12.05.2022, 17:53 7696
FlyArystan со 2 июня начнет летать в Ереван
Фото: Depositphotos
Алматы. 12 МАЯ - Бюджетная авиакомпания FlyArystan открывает продажу билетов по направлению Алматы - Ереван - Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Билеты доступны в мобильном приложении и на сайте авиакомпании. Перелет в одну сторону Алматы - Ереван начинается от 28 700 тенге. Самолеты будут летать в армянскую столицу по понедельникам и четвергам со 2 июня 2022 года.
 

Вслед за Баку и Самаркандом наши самолеты начнут летать в Ереван. Столица Армении - один из самых колоритных городов, который заслуженно пользуется популярностью среди туристов со всего мира", - сообщает пресс-служба авиаперевозчика. 

 
В авиакомпании напомнили, что с 1 мая 2022 года Армения отменила требования предъявлять сертификат о ПЦР или экспресс-тестировании либо вакцинации при въезде в страну. Казахстанцы также могут въехать в Армению без визы. 
 
С правилами въезда в Армению можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией вырастет вдвое.
 

Макроэкономические условия резко ухудшились с начала года в Казахстане

12.05.2022, 17:24 8196
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало первый выпуск отчета "Рост в условиях риска" за I квартал 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отчет содержит качественную оценку состояния внешних и внутренних макрофинансовых условий развития экономики страны и их влияние на распределение условного роста ВВП Казахстана в кратко- и среднесрочной перспективе. В отчете используется актуальная статистическая информация по состоянию на 20 апреля 2022 года. Расчеты проведены с использованием вероятностной модели Growth at Risk (далее - GaR)", - сообщается в пресс-релизе агентства.

 
По данным отчета, в I квартале 2022 года макроэкономические условия резко ухудшились из-за январских событий в стране, геополитической напряженности и антироссийских санкций Запада. На это также указывает динамика сводного индекса FCI (Financial Conditions Index), который отражает состояние финансовых условий в целом по экономике и рассчитывается на основе модели GaR. 
 

Сводный индекс FCI изменил направление в сторону ужесточения, несмотря на ускорение экономического роста с 4% г/г в IV квартале 2021 года до 5,5% г/г в I квартале текущего года. Однако стоит отметить, что ужесточение финансовых условий будет иметь сдерживающий эффект на экономический рост с определенным лагом", - отметили в АРРФР.

 
Согласно оценкам модели GaR ухудшение макрофинансовых условий может привести к снижению условного роста ВВП Казахстана через год на 0,8 п.п. и увеличению восстановительного роста на 0,4 п.п. в среднесрочном периоде. Более того, вероятность отрицательного роста ВВП в текущем году увеличилась на 20 п.п., с 11% до 31%, однако уже в среднесрочном периоде такая вероятность снижается до 19%.
 
Вместе с тем сценарный анализ показал, что положительный эффект от повышения цены на нефть на экономику будет компенсировать сдерживающий эффект "шока" процентной ставки.
 

В этих условиях необходимо тщательное наблюдение за тем, как более жесткие внутренние и глобальные финансовые условия могут привести к постепенному росту макрофинансовых рисков и их негативного воздействия на экономику страны", - подчеркнули в агентстве. 

 
Отчет "Рост в условиях риска" будет публиковаться ежеквартально. С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.
 

Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией вырастет вдвое

12.05.2022, 16:45 9271
Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией вырастет вдвое
Фото: pixabay.com
АНКАРА. 12 МАЯ - Авиационные власти Казахстана и Турции в текущем месяце проведут переговоры по вопросам дальнейшего увеличения количества авиарейсов и расширения географии полетов, сообщил в ходе прошедшей в Анкаре встречи президентов Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
 
Уже с 13 мая количество полетов будет увеличено сразу на 63 рейса в неделю. Таким образом, количество еженедельных рейсов между странами вырастет до 124. 
 

Начиная с 13 мая поэтапно увеличиваются рейсы авиакомпаний Air Astana, SCAT и Turkish Airlines в Анталию и Бодрум. Дополнительные рейсы будут осуществляться из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Шымкента и Усть-Каменогорска", - сообщил министр. 

 
SCAT предложит 29 новых еженедельных рейсов в Анталию из городов Нур-Султана (7 рейсов в неделю), Алматы (6), Актобе (3), Атырау (3), Шымкента (2), Караганды (2), Уральска (2), Костаная (2) Актау (1), Усть-Каменогорска (1). Air Astana - 18 рейсов в неделю из Нур-Султана и Алматы в Анталию (по 7 рейсов) и Бодрум (по 2).
 
Turkish Airlines будет осуществлять 16 рейсов в неделю в Анталию из Нур-Султана (5 рейсов), Алматы (4) и Караганды (3), а также в Бодрум из Нур-Султана (2 рейса) и Алматы (2).
 
Для обсуждения дальнейшего увеличения количества рейсов и расширения географии полетов авиационные власти двух стран в июле текущего года проведут переговоры в Стамбуле.
 
В МИИР напомнили, что до начала пандемии между Казахстаном и Турцией выполнялось 65 авиарейсов в неделю.
 

Казахстан испытывает нехватку металлолома

12.05.2022, 14:46 10566
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Казахстанским производителям не хватает вторсырья для производства товаров, поэтому они вынуждены импортировать зарубежные отходы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане работает более 20 крупных предприятий, использующих лом и отходы металлов как основное сырье для выпуска готовой продукции. В их числе ТОО "Кайнар-АКБ". Эта компания поставляет на внутренний рынок 80% выпускаемых аккумуляторов, остальные 20% ежегодно экспортирует на сумму $50-60 млн, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
По информации ведомства, другие предприятия обрабатывающей промышленности производят из металлолома радиаторы отопления, оконные профили, автомобильные диски, кабели, провода, монеты, арматуру для строительства, трубы для нефтегазовой промышленности и другую продукцию. Совокупный объем производства этих компаний превышает 2 трлн тенге, экспорт - более $2,5 млрд, а выплачиваемых налогов - более 100 млрд тенге.
 

В данный момент казахстанским переработчикам уже не хватает внутреннего ломооборота, поэтому они вынуждены импортировать вторсырье из соседних государств. В связи со сложившейся ситуацией МИИР РК было принято оперативное решение о введении временного запрета на вывоз из Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов", - заявили в МИИР. 

 
Отмечается, что ключевой причиной введения срочного ограничения стала нехватка вторсырья для отечественных перерабатывающих предприятий.
 

С 2010 года в Казахстане проводится активная политика индустриализации. В числе ее главных приоритетов - переход от производства сырья к производству и экспорту готовой продукции. В соответствии с этим от производителей требуется максимально глубокая переработка сырья - как добываемых полезных ископаемых, так и лома черных и цветных металлов. Поэтому мы нацелены обеспечить переработчиков необходимым объемом вторсырья. Для этого вводится временное ограничение на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов", - заявил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР Турар Жолмагамбетов.

 
Он подчеркнул, что полное ограничение вводится только в части вывоза из страны цветного лома и отходов. При этом лом и отходы черных металлов по-прежнему разрешено транспортировать за границу Казахстана железнодорожным транспортом.
 

В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья за месяц уменьшилось на 22,5%

12.05.2022, 13:17 12021
В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья за месяц уменьшилось на 22,5%
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В апреле 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 52 520 и по сравнению с мартом 2022 года (67 801) уменьшилось на 22,5%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Наибольшая покупательская активность, как и в марте, сохранилась в Карагандинской области - 8898, городах Алматы и Нур-Султане - 6583 и 5900 сделок соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области - 958. 
 
Казахстанцев больше интересует жилье в многоквартирных домах, всего - 38 149 сделок. В разрезе количества комнат в спросе остаются 2-комнатные квартиры. В апреле было оформлено более 15 тысяч 2-комнатных квартир, 1-комнатных чуть меньше - 13 тысяч. По индивидуальным домам была оформлена 14 371 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.
 
Количество сделок купли-продажи жилья за апрель 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем предыдущего года уменьшилось на 12%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области, по сравнению с апрелем прошлого года - 48,9%.
 
Как сообщалось ранее, за год цены на квартиры в Казахстане повысились на 27,7%.
 

Премьер-министр поручил не допустить роста цен на уголь

12.05.2022, 12:06 13036
Премьер-министр поручил не допустить роста цен на уголь
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В ходе заседания правительства по рассмотрению начала подготовки к предстоящему отопительному сезону премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил не допустить роста цен на уголь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Премьер-министр дал ряд поручений, связанных с вопросами отопительного периода. 
 
В частности, Министерству энергетики и акиматам регионов до начала отопительного сезона необходимо полностью проверить состояние и готовность всех тепловых и энергетических объектов. 
 
До 1 июня акиматы должны утвердить планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы. Готовность объектов образования и здравоохранения должна быть обеспечена до 1 сентября, проинформировали в пресс-службе правительства.
 
Смаилов обратил внимание акимов регионов на своевременное обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой вводимых новостроек. 
 
Также следует принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива. 
 
Алихан Смаилов напомнил о прошлогодней ситуации, связанной с образованием очередей и повышением цен на уголь из-за раннего похолодания в восточных и северных регионах республики. 
 
Министерству индустрии совместно с акиматами поручено организовать работу по заблаговременному обеспечению населения, ТЭЦ и котельных углем в необходимых объемах. Компании "Казахстан темiр жолы" необходимо обеспечить подвижным составом для поставки угля на электростанции в приоритетном порядке. 
 

Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами необходимо взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению их необоснованного роста, особенно на уголь для населения", - сказал глава правительства. 

 
В целом министерствам энергетики и индустрии необходимо вести четкий мониторинг хода подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду, резюмировал Алихан Смаилов.
 
Также в ходе заседания кабмина глава Минэнерго Болат Акчулаков рассказал о том, какая работа проводится на ТЭЦ в Петропавловске, где в марте этого года произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы. Так, в апреле в Петропавловск отправилась группа независимых экспертов. Ими был выявлен ряд нарушений, в том числе по исполнению дорожной карты нормализации функционирования ПТЭЦ-2, несвоевременному финансированию, поставкам, изготовлению запчастей и материалов для ремонта котлов.
 
Отвечая на вопрос премьер-министра о подобных проверках на всех ТЭЦ Казахстана, глава Минэнерго сообщил, что на прошлой неделе был начат контроль работы 37 теплоэлектроцентралей и 8 гидроэлектростанций. Продолжатся проверки до конца июня. 
 
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в свою очередь доложил, что в прошлом сезоне в стране было добыто 111,7 млн тонн угля. За 4 месяца текущего года добыто порядка 38 млн тонн угля.
 
По его словам, в рамках работ по демонополизации экономики тарифы на услуги предоставления подъездных путей АО "ЦТС" снижены на 92%. Также 100% пакета акций АО "ЦТС" переданы в республиканскую собственность. 
 
Еще одна мера - прямое участие региональных операторов на торгах. 
 

Прорабатывается вопрос по увеличению доли реализации угля для населения через товарную биржу с текущих 10% до 50%", - добавил он. 

 
Также в МИИР изучают цепочки реализации угля для исключения непродуктивных посредников. 
 

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