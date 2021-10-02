НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,4%, с начала года - 6,2%, сообщило Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (сентябрь 2021 года к августу 2021 года) цены на продовольственные товары повысились на 0,1%, непродовольственные - на 0,6%, платные услуги - на 0,7%.

По данным статведомства, повышение цен отмечено на мясо птицы на 2,3%, крупу гречневую - на 1,7%, говядину - на 1,6%, конину - на 1,4%, сметану - на 1,2%, молоко пастеризованное, кефир, творог, сахар-песок - по 1,1%, макаронные изделия - на 1%, масло сливочное, хлеб - по 0,9%, муку - на 0,8%, кондитерские изделия - на 0,7%, масло подсолнечное, сыр, свинину - по 0,6%. Табачные изделия подорожали на 0,5%. Снижение цен зафиксировано на картофель на 9,5%, овощи свежие - на 8,7%, фрукты свежие - на 2,4%.

Прирост цен на мебель и предметы домашнего обихода составил 1,3%, автомобили - 0,9%, текстильные изделия - 0,8%, строительные материалы - 0,5%, одежду и обувь - 0,4%. Дизельное топливо подорожало на 3,8%, уголь каменный - на 1,9%, дрова - на 1,2%, газ сжиженный в баллонах - на 0,9%.

Уровень цен на услуги образования вырос на 6,3%, стоматологические услуги, посещение бани - по 0,6%. Оплата за аренду жилья повысилась на 2,1%. Услуги воздушного пассажирского транспорта подешевели на 9,5%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду снизились на 0,6%.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства