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Изымать часть маржи в бюджет у производителей бензина предложил президент

11.01.2022, 13:55 18201
Изымать часть маржи в бюджет у производителей бензина предложил президент
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изымать в бюджет часть маржи у производителей бензина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая на заседании мажилиса, глава государства подчеркнул, что для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета.
 

На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли, мы это знаем. Поручаю правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных и других крупных компаниях", - сказал Токаев.

 
Он заявил, что в условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли.
 

Считаю необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов", - сказал президент.

 
Глава государства поручил правительству произвести соответствующие расчеты, не допустив при этом повышения цен. 
 

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KEGOC передал в госсобственность расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ

12.01.2022, 18:31 1966
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В соответствии с решением совета директоров АО "KEGOC" от 24 сентября 2021 года произведена безвозмездная передача в государственную собственность 100-процентной доли участия ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", принадлежащих АО "KEGOC", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данная доля, на основании договора дарения, была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в собственность государства", - говорится в сообщении пресс-службы АО "KEGOC".

 
ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" создано Системным оператором АО "KEGOC" в соответствии с законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV "О поддержке использования возобновляемых источников энергии". 
 
Согласно уставу ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", видами деятельности являются:
 
- продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);
 
- обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;
 
- финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии.
 

В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу

12.01.2022, 15:43 6066
В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создание государственного оператора по утилизационному платежу. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр, ТОО "Оператор РОП" было создано постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 года по 1 января 2022 года объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге. 
 
Полученные финансовые средства, по словам Брекешева, расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные ими средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, на решение экологических вопросов направлено 102 млрд тенге, налоги - 49,1 млрд тенге. 

 

На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге", - сказал министр. 

 
По его словам, в связи с поручением главы государства министерством предлагается создать рабочую группу по рассмотрению следующих вопросов: 
 
1) создание отдельного государственного оператора, либо на базе Фонда развития промышленности; 
 
2) пересмотр коэффициентов утилизационного платежа;
 
3) предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельскохозяйственной техники ваучеров за счет утилизационного сбора, с участием бизнеса, общественности и заинтересованных государственных органов.
 
 

Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января

12.01.2022, 15:21 6806
Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Международный аэропорт Алматы возобновляет работу с 13 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпаний", - сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 



Напомним, аэропорт Алматы был закрыт с 5 января в связи с беспорядками - до улучшения ситуации в городе. 


9 января и. о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал подробности захвата международного аэропорта Алматы. По его словам, нападение на объект осуществляли около 800 преступников. Из-за произошедшего были отменены вылеты 60 рейсов. В здании терминала разграблены магазины и кассы. 
 

МТИ: введен запрет на экспорт овощей и скота из РК

12.01.2022, 13:56 8646
МТИ: введен запрет на экспорт овощей и скота из РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о принятии оперативных и системных мер по финансово-экономическому блоку правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Султанова, в рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары совместно с МИО принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров. 
 
Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров. 
 
Также принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии. 
 

В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей", - отметил глава МТИ.

 
Вместе с тем предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен. 
 
По словам министра, совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами национальной экономики и сельского хозяйства пересмотрены подходы по пороговым ценам. 
 

Это позволит не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного роста цен по отдельным товарам будет своевременно применен инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определенном антимонопольным органом", - пояснил Султанов. 

 
Также будут подготовлены срочные законодательные инициативы, связанные с функциональным усилением деятельности Комитета торговли. 
 
По диверсификации экономики и улучшению платежного баланса будут выработаны системные предложения по наращиванию несырьевого экспорта путем внедрения подходов "экспортной дисциплины", сообщил министр.
 
Будет использован опыт Юго-Восточной Азии и Восточной Европы для аккумулирования высококвалифицированных кадров, новых технологий в стране и взращивания новых активных игроков на международном рынке, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.
 

Важно акцентировать работу на международной торговле услугами и развитии трансграничной торговли. Для этого министерством будут выработаны предложения по развитию экспорта услуг и совместно с Национальным банком пересмотрена методика учета их экспорта. Продолжится работа по расширению кооперации и торговли с ближними соседями. Дальнейшее углубление торгово-экономических отношений, промышленной и инвестиционной кооперации будет нацелено на партнеров по ЕАЭС и ближайших соседей в Центральной Азии", - рассказал Султанов. 

 
Он подчеркнул, что экономическая политика правительства будет направлена прежде всего на улучшение благосостояния населения и рост качества жизни.
 

Бюджетная и фискальная политика будет сбалансирована и прозрачна. Решительные меры налогово-таможенного администрирования обеспечат дополнительные источники доходов. В целях развития частного сектора как драйвера экономического роста акцент будет сделан на усиление МСБ через развитие конкуренции. Будет повышена эффективность и прозрачность мер государственной поддержки малым предприятиям", - сказал глава МТИ. 

 
Через приватизацию и передачу в конкурентную среду будет сокращена доля государства в экономике, пересмотрены подходы управления государственными активами.
 

Наказание за нарушения в таможенной сфере ужесточат в Казахстане

12.01.2022, 13:40 9371
Наказание за нарушения в таможенной сфере ужесточат в Казахстане
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Об улучшении сферы таможенного администрирования, ставках акциза на ГСМ и необоснованного вывода капитала за рубеж рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, в рамках обеспечения дополнительных поступлений в бюджет разрабатываются механизмы повышения поступлений от недропользователей горно-металлургического комплекса с компенсацией нагрузки посредством дополнительных мер господдержки. 
 
Также будут пересмотрены ставки акциза на ГСМ и внедрены ограничения предельной наценки, позволяющие изымать излишние доходы продавцов в бюджет. 
 
В рамках улучшения таможенного администрирования будут усилены требования к уполномоченным экономическим операторам.
 

Всех уполномоченных экономических операторов мы включим в проект "Горизонтальный мониторинг" для онлайн доступа к их учетным системам. В целом будут приняты меры по ужесточению ответственности за нарушения в таможенной сфере", - сказал Жамаубаев на заседании правительства.

 
По его словам, в ближайшее время совместно с заинтересованными государственными органами будет начата комплексная проверка для обеспечения порядка на таможенной границе. Будет усилена работа по сокращению расхождений таможенной статистики с КНР и другими странами, которые за последние пять лет снижены с 60% до 40,4%. 
 
В части необоснованного вывода капитала из страны прорабатываются следующие поправки в законодательство: 
 
 - пересмотр льгот при налогообложении дивидендов, в том числе выплачиваемых нерезидентам из источников в Республике Казахстан;
 
 - введение ограничений на вычет по "нематериальным" услугам, полученным от аффилированных зарубежных компаний; 
 
 - введение ограничений льгот в рамках контролируемой иностранной компании.
 
Также разработан проект поправок по трансфертному ценообразованию. Это позволит обеспечить справедливые цены на казахстанский экспорт, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.
 
Кроме того, в соответствии с поручением главы государства в феврале будет внесен проект закона по вопросам банкротства физических лиц
 
Касательно сокращения закупок из одного источника по госзакупкам, по словам министра, работа в данном направлении ведется на постоянной основе. 
 

Недавно вступил в силу ряд законодательных поправок по вопросам государственных закупок, которыми исключены шесть оснований осуществления госзакупок способом из одного источника. Это порядка 50% всего объема закупок из одного источника", - сказал Жамаубаев. 

 
Кроме того, по его словам, предусмотрена норма о приоритетном осуществлении заказчиком конкурентных способов закупок и персональной ответственности первого руководителя заказчика по закупкам из одного источника. 
 
В результате принятых мер по обеспечению прозрачности доля госзакупок снизилась с 92% в 2015 году до 45% в 2021 году. 
 
Министерство финансов обеспечит контроль за обоснованностью применения закупок из одного источника. По закупкам АО "ФНБ "Самрук-Казына" с текущего года закупки фонда и всех нацкомпаний регулируются законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора". 
 
Вместе с тем порядком закупок фонда предусмотрены отсылочные нормы на внутренние документы фонда. В этой связи, по словам министра, будет пересмотрен весь процесс осуществления закупок фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа, исключив отсылки на иные внутренние документы. 

 

Миннацэкономики примет концепцию инвестиционной политики до 2025 года

12.01.2022, 12:44 10436
Миннацэкономики примет концепцию инвестиционной политики до 2025 года
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства рассказал о принимаемых мерах по увеличению доходной части бюджета и реформированию межбюджетных отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главой государства в ходе выступления в мажилисе 11 января даны поручения по комплексному улучшению социально-экономической ситуации в стране. По словам министра, для формирования программы предлагается проработка с госорганами вопросов, охватывающих меры сдерживания инфляции, обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда отдельных категорий граждан и другие мероприятия.
 
В рамках реализации закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности будет проведен полный пересмотр всего массива государственного регулирования. 
 
По укреплению доходной части бюджета прорабатывается ряд мер. 
 
Во-первых, получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. 
 
Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов. 
 

Министерством в феврале текущего года планируется принятие Концепции инвестиционной политики до 2025 года. В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода", - сказал Куантыров. 

 
По дальнейшему реформированию межбюджетных отношений министерством прорабатываются следующие предложения. 
 
Первое. Аналогично механизму передачи поступлений КПН от МСБ, с 2023 года планируется передача отдельных видов налоговых поступлений на местный уровень. 
 
Второе. Предлагается минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом. 
 
Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство. 
 
В настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями, отметили в пресс-службе премьер-министра РК. 
 

Предложения по остальным поручениям главы государства будут тщательно проработаны и дополнительно представлены в ближайшее время", - добавил министр нацэкономики.


 

Казахстан будет получать информацию о резидентах, открывших счета в США

12.01.2022, 11:53 12056
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - На рассмотрение мажилиса представлен проект закона Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно закону все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США. 
 
Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане.
 

Присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США. То есть взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана", - говорится в докладе министра национальной экономики РК Алибека Куантрова. 

 
В соответствии с соглашением Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации, как наиболее оптимальная, так как реализация этой модели позволит:
 
- сохранить контроль над финансовой системой;
 
- получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;
 
- сократить административные издержки финансовых институтов РК;
 
- снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.
 

В случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США", - отметил глава Миннацэкономики.


 

Запрет на штрафы по кредитам введен в Казахстане во время ЧП

12.01.2022, 11:31 12826
Запрет на штрафы по кредитам введен в Казахстане во время ЧП
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В ходе заседания правительства председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства рассказала, что для поддержки бизнеса в Казахстане введен запрет на штрафы и пени по кредитам в период действия режима чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава АРРФР сообщила, что 11 января текущего года агентством принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. 
 

На период чрезвычайного положения введен запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена претензионно-исковая работа", - сказала Абылкасымова.

 
Она рассказала, что для реализации поручений главы государства по принятию конкретных и срочных мер по регулированию потребительского кредитования агентством будут реализовано следующее:
 
1. Будут приняты меры в рамках пруденциального регулирования достаточности собственного капитала банков путем увеличения риск-взвешивания по потребительским кредитам физических лиц.
 

Расчет коэффициента долговой нагрузки будет ужесточен. Из расчета будут исключены критерии определения дохода, не являющиеся достоверным подтверждением наличия у заемщика регулярных доходов", - пояснила Абылкасимова.

 
В рамках риск-ориентированного надзора в отношении банков и микрофинансовых организаций также будет рассмотрено введение дополнительных ограничений по высокорисковым потребительским кредитам.
 
В результате будет ограничена выдача кредитов банками заемщикам, не обладающим достаточной платежеспособностью, сказала она.
 
2. В рамках разрабатываемого правительством механизма банкротства физических лиц будут приняты меры по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических лиц в банках и микрофинансовых организациях, в том числе переданных на взыскание коллекторам.
 
3. Агентством дополнительно будут приняты меры по регулированию предельных значений процентных ставок по кредитам физических лиц, а также включения в расчет эффективных ставок вознаграждения по кредитам любых комиссий и платежей со стороны заемщика. Это позволит ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам.
 

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