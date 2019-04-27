Казахстан и Китай согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса и мясной продукции

Данный ветеринарный сертификат включает требования по говядине и баранине, предъявляемые китайской стороной при импорте мяса и мясной продукции", - сообщили в пресс-службе МСХ РК.
Ранее ветеринарными инспекторами ГТУ КНР были проинспектированы мясоперерабатывающие предприятия Казахстана, производящие говядину и мясную продукцию, на соответствие китайским требованиям. Ожидается включение четырех казахстанских предприятий в Реестр предприятий, имеющих право поставлять продукцию в КНР.
В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году был согласован Протокол по ветеринарным требованиям, предъявляемым к говядине, экспортируемой из Казахстана в Китай. Пять казахстанских предприятий были включены в Реестр предприятий, имеющих право поставлять продукцию в КНР и экспортировать баранину на китайский рынок.
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