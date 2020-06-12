Казахстан и Кыргызстан договорились об открытии всех пунктов пропуска на границе

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министры Казахстана Аскар Мамин и Кыргызстана Мухаммедкалы Абылгазиев накануне в ходе телефонного разговора договорились об открытии всех пунктов пропуска на границе, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы достигнута договоренность об открытии всех пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе и обеспечении беспрепятственных грузовых перевозок между двумя странами", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и защите населения от COVID-19.

Ранее сообщалось, что на казахстанско-кыргызской границе произошло скопление машин . Обе республики объяснили медленное прохождение таможенных процедур торговыми барьерами противоположной стороны. Вместе с обострившейся ситуацией была организована рабочая встреча двух стран.

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