"Казахстан инжиниринг" впервые за 5 лет вышел на чистую прибыль

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Национальная компания "Казахстан инжиниринг" по итогам 2020 года, впервые за последние 5 лет вышла на чистую прибыль, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе компании, доходы "Казахстан инжиниринг" в 2020 году увеличились на 13% и составили 108,5 млрд тенге. Рост доходов обусловлен ростом объемов реализации продукции и оказанных услуг, а также реструктуризацией активов.

Несмотря на тяжелый год, нам удалось вывести компанию на положительный результат за счет своевременного и качественного исполнения договоров, оптимизации себестоимости продукции, уменьшения накладных расходов, а также сокращения общих административных расходов компании на 1,2 млрд тенге по сравнению с прошлым годом", - сообщил председатель правления АО НК "Казахстан инжиниринг" Адльбек Сарсембаев.

Показатель чистой прибыли по итогам года ожидается на уровне 780 млн тенге. Для сравнения, в 2019 году, согласно данным консолидированной финансовой отчетности, чистый убыток компании составил 4,99 млрд тенге.

Согласно предварительным оценкам, объем реализации в 2020 году составил порядка 96,6 млрд тенге. Несмотря на прекращение полномочий компании в качестве оператора по государственному оборонному заказу, объем реализации вырос на 2% по сравнению с 2019 годом. Это связано с начавшейся диверсификацией производства и ростом новых заказов в сфере гражданского производства за счет освоения новых видов продукции. Доход от реализации продукции гражданского назначения, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 60% и составил 15,6 млрд тенге.

В частности, на АО "Завод имени Кирова" (дочерняя компания "Казахстан инжиниринг") в Петропавловске запущен проект по производству казахстанской компьютерной техники.

Кроме того, на базе ТОО "Казахстан АСЕЛСАН инжиниринг" организовано производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего в 2020 году произведено 1500 аппаратов ИВЛ, которые были поставлены в 297 больниц в 14 областях и 3 городах республиканского значения. Процент локализации продукции составил 11%.

Производством аппаратов ИВЛ занимается и другое дочернее предприятие АО НК "Казахстан инжиниринг" - АО "Тыныс", исторически специализирующееся на производстве дыхательного оборудования. В 2020 году завод произвел 1190 единиц мобильных аппаратов ИВЛ. Кроме того, в 2020 году заводом исполнен государственный заказ на поставку 1300 инвалидных кресел-колясок с электроприводом для лиц с ограниченными возможностями. Доля казахстанского содержания при производстве составляет свыше 75%.

Одно из главных достижений 2020 года - сдача в эксплуатацию пункта маневренного базирования "Абай" в порту "Курык", построенного Уральским заводом "Зенит". ПМБ предназначен для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.

Кроме того, был реализован проект по крупноузловой сборке вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171Е на базе АО "Авиаремонтный завод №405" при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерства промышленности и торговли РФ в рамках производственной и научно-технической кооперации предприятий.

Объем производства на АО "АРЗ №405" в 2020 году вертолетов Ми-8АМТ по линии ГОЗ составил 2 единицы. В 2021 году планируется производство еще 6 вертолетов для МЧС РК и для нужд Национальной гвардии. Процент локализации производства составил 21%, заключили в пресс-службе.

АО "НК "Казахстан инжиниринг" - компания с холдинговой структурой, управляющая крупнейшими машиностроительными предприятиями страны, специализирующимися на выпуске специальной и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения.

АО имеет 13 дочерних (100%-ная доля) и три совместных (50%-ная доля) предприятия в разных городах Казахстана. Дочерними организациями являются Семипалатинский машиностроительный завод, 811 Авторемонтный завод, "Семей инжиниринг", Уральский завод "Зенит", Завод имени С.М. Кирова, Мунаймаш, Петропавловский завод тяжелого машиностроения и другие.

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