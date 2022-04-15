Казахстан не намерен пересматривать торговые отношения с Россией в рамках ЕАЭС

Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Власти Казахстана не собираются пересматривать торговые отношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза в связи с введенными антироссийскими санкциями, сообщил на брифинге в СЦК министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учитывая, что у нас самая длинная сухопутная граница в мире между двумя странами, соответственно, это уникальный случай - географическое и историческое наше взаимодействие - от него никуда не денешься. Соответственно, мы будем торговать там, где это возможно", - сказал Куантыров.
По его словам, Россия - один из основных торговых партнеров Казахстана и стоит на первом месте по импорту в РК. Он подчеркнул, что торговля с Россией будет продолжаться той продукцией, которую не затронули санкции.
Мы будем торговать всеми товарами, которыми дозволено торговать. Бизнесу будет виднее, что завозить, чем выгоднее торговать, на что есть спрос как на рынке России, так и на рынке Казахстана", - уточнил министр.
Он также добавил, что правительство РК принимает ряд антикризисных мер, которые финансируются за счет дополнительных поступлений в Национальный фонд.