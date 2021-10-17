В Казахстане может подорожать подсолнечное масло

НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - За прошедшую неделю рост цен на капусту составил 3,5%, на яйца на - 1,6%. Такие данные были озвучены в ходе совещания премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина с руководителями центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на капусту на 3,5% и яйца на 1,6%. Наибольший рост цен на капусту зафиксирован в Алматы (19,3%), Актюбинской (7,4%) и Туркестанской (6,7%) областях. Значительный рост цены на яйца произошел в Атырауской области (27%), сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В рамках "оборотной схемы" в регионах закуплено 273,6 тыс. тонн социально значимых товаров. На прошедшей неделе увеличен закуп яиц (+70,6 млн штук), картофеля (+17,4 тыс. тонн), моркови (+7,2 тыс. тонн), лука (+4,7 тыс. тонн), капусты (+4,8 тыс. тонн) и другие.
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 4 предостережения производителям хлеба, яиц и муки за публичное заявление о возможном повышении цен. Выявлено 7 фактов превышения торговой надбавки по 18 товарным позициям в Нур-Султане, Туркестанской и Мангистауской областях. Назначено расследование в отношении ТОО "Таразский сахарный завод" в связи с неисполнением уведомления по признакам применения разных цен", -проинформировали в ведомстве.
Кроме того, на сегодняшний день заключено 108 актов антимонопольного комплаенса с производителями и крупными супермаркетами о снижении цен и торговых надбавок, в том числе с крупнейшими республиканскими торговыми сетями о снижении торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10%, а также с 14 птицефабриками Казахстана, которые входят в Ассоциацию яичных производителей Казахстана.
Премьер-министр поручил акимам регионов повысить эффективность работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, в том числе. путем доведения финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабилизационные фонды до рекомендуемых объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.
Глава правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - сентябре 2021 года составил 8722,8 млрд тенге, что на 2% больше, чем в январе - сентябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Краткосрочный экономический индикатор в январе - сентябре 2021 года к январю - сентябрю 2020 года составил 104,1%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, сообщает Бюро национальной статистики.
Объем промышленного производства в январе - сентябре 2021 года
составил 26 025,6 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,7% больше, чем в январе - сентябре 2020 года. Снижение зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 0,8%). При этом отмечается рост в обрабатывающей промышленности (на 5,7%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 6,1%), в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства (на 8,5%).
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - сентябре 2021 года составил 5523,9 млрд тенге, что на 1,4% больше, чем в январе - сентябре 2020 года.
Объем строительных работ (услуг) в январе - сентябре 2020 года составил 3648,9 млрд тенге, что на 9,7% больше, чем в январе - сентябре 2020 года.
Объем грузооборота в январе - сентябре 2021 года составил 428,9 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и увеличился на 0,5% по сравнению с январем - сентябрем 2020 года. Объем пассажирооборота составил 72,2 млрд погонных километров и уменьшился на 20,6%.
Объем розничной торговли в январе - сентябре 2021 года составил 9186,1 млрд тенге, или 106% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).
Объем оптовой торговли в январе - сентябре 2021 года составил 19 561,6 млрд тенге, или 111% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - августе 2021 года составил $62 818,2 млн и по сравнению с январем - августом 2020 года в номинальном выражении увеличился на 10%, в том числе экспорт - $37 446,4 млн (на 16% больше, в номинальном выражении), импорт $25 371,8 млн (на 2,2% больше, в номинальном выражении).
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 октября 2021 года составило 477 739 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,1%, в том числе 469 094 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 346 563, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 338 153 единицы.
Индекс потребительских цен в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 106,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,5%, непродовольственные товары - на 5,7%, платные услуги для населения - на 5,1%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 34,7%.
$1 = 425,8 тенге.
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств заявил, что внутрирегиональный товарооборот стран СНГ составляет более 91 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы РК, первостепенной задачей перед странами СНГ является активизация наращивания торгово-экономического сотрудничества.
По данным ряда авторитетных международных организаций, внутрирегиональный товарооборот государств СНГ составляет более 91 млрд долларов, или всего лишь полпроцента от уровня мировой торговли. При этом доля взаимной торговли стран содружества занимает около 20% от общего товарооборота наших государств с внешним миром", - уточнил президент Казахстана.
Как считает Токаев, эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания взаимных торгово-экономических связей.
Поэтому предстоит большая совместная работа над переосмыслением и совершенствованием текущих подходов экономического взаимодействия. Следует уделить основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ, в том числе созданию совместных предприятий, обеспечению производственной связанности и эффективного сотрудничества хозяйствующих субъектов. Для этого предлагаем разработать новую программу развития промышленных комплексов, как минимум до 2025 года с конкретными механизмами и инструментами поддержки", - сообщил он.
Кроме того, по словам Токаева, дополнительные возможности для укрепления торгово-инвестиционной деятельности откроет подписание соглашения о торговле услугами.
Мы также считаем необходимым ускорить процесс согласования этого важного документа", - заключил он.