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Казахстанский рынок недвижимости проверяют на предмет ценового сговора

16.02.2021 7453
Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Для изучения обстоятельств повышения стоимости первичного жилья и выявления возможных признаков ценового сговора агентством направлены запросы участникам рынка, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает КазТАГ, в соответствии с законодательством при условии выявления признаков будут приняты меры реагирования, включая направление уведомлений, а в случае их неисполнения в месячный срок, назначение расследований. 
 

Однако данные меры не могут приниматься в целях сдерживания цен на жилье", - сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

 
3 февраля мажилисмены предложили установить предельные цены на жилье по ипотечным госпрограммам. Депутаты также обратили внимание на тот факт, что "объем импорта строительных материалов не снижается, а отечественное производство не развивается". По мнению парламентариев, по мере роста государственного субсидирования ипотеки растут и цены на жилье.
 

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