Казахстанцы начали перечислять в ЕНПФ Единый совокупный платёж

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - В ЕНПФ начали поступать взносы в рамках уплаты Единого совокупного платежа, передает Kazakhstan Today.



За январь 2019 года в ЕНПФ в рамках уплаты ЕСП поступило 4019 взносов на 3655 ИПС на общую сумму 2,1 млн тенге. 1,1 млн тенге поступило от городских жителей, 948 тыс тенге - перечислили жители села, сообщили в пресс-службе фонда.



Напомним, с 1 января 2019 года в республике введен в действие Единый совокупный платеж (ЕСП). Главная причина введения ЕСП - упрощение регистрации деятельности неформально занятых лиц. ЕСП заменяет собой 4 обязательных платежа в один разовый платеж: индивидуальный подоходный налог, обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ, обязательное социальное отчисление в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) и социальный взнос в Фонд социального медицинского страхования (ФОМС). Таким образом, у граждан, подпадающих под режим ЕСП, появилась возможность на облегченных условиях платить все платежи и участвовать в системах социального обеспечения.



Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в ЕНПФ, для плательщиков ЕСП появится возможность получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства