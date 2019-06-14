KazakhExport открыл офис представительства в Китае

Сиань. 13 июня. Kazakhstan Today - АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" открыло офис представительства в Китае, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе компании, председатель правления KazakhExport Руслан Искаков и заместитель председателя по управлению международной портовой зоной города Сиань Су Го Фэн обсудили сегодня в Сиане перспективы развития экспортного потенциала в КНР. Поводом послужило открытие офиса зарубежного представительства KazakhExport в Китае, задачей которого станет установление прочных деловых контактов между предпринимателями двух стран.

Представительство KazakhExport будет помогать экспортерам ориентироваться на китайском рынке: искать заинтересованных в импорте казахстанской продукции и оказывать поддержку при организации финансирования импорта. Более того, усилиями зарубежного представительства KazakhExport, экспортерам откроются двери в кабинеты, которые часто бывают закрытыми при самостоятельном обращении", - отметил Руслан Искаков.

В компании сообщили, что в мае 2019 года премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чжэном. Стороны отметили необходимость наращивания экспортного потенциала казахстанской продукции, усиления взаимодействия двух стран по развитию транспортно-логистических компетенций, транзитных коридоров, энергетики, промышленности, агропромышленного комплекса.

Также отмечается, что вопросы укрепления казахстанского экспортного потенциала в Китайскую Народную Республику легли в основу Меморандума о сотрудничестве АО "ЭСК "KazakhExport" со Снабженческой кооперацией сельскохозяйственной продукции города Сиань. В документе отражены ключевые вопросы развития торговых отношений, стимулирования экспорта товаров, работ и услуг, производимых в Республике Казахстан, а также увеличения двустороннего товарооборота.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день зарубежные представительства KazakhExport открыты в Казани (офис работает не только в Татарстане, но и в регионе Поволжья в целом), Душанбе (Таджикистан) и Ташкенте (Узбекистан). В соответствии со Стратегией развития KazakhExport до конца 2019 года планируется открытие сети представительств в приграничных регионах России, а также в странах Центральной Азии.

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