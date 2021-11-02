"Казатомпром" за 9 месяцев текущего года на 6% увеличил производство урана

АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" в январе - сентябре 2021 года увеличила производство урана на 6%, до 15,960 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечается в отчете компании, объемы производства пропорционально доле участия и на 100-процентной основе за девять месяцев текущего года были выше аналогичного периода прошлого года.

При этом в III квартале текущего года данные показатели значительно выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи с принятыми мерами по обеспечению безопасности во время пандемии в 2020 году и, как следствие, со снижением производства во втором полугодии прошлого года. Таким образом, объем производства в 2020 году был исключительно низким", - говорится в сообщении компании.

Также объемы продаж за III квартал и девять месяцев 2021 года как консолидированные, так и компании снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено сроками поступления запросов клиентов на поставку и соответствующими различиями графиков поставок в 2020 и 2021 годах.

Рост спотовой цены на уран оказал положительное влияние на среднюю цену реализации Казатомпрома, которая выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Если до конца текущего года спотовые цены останутся выше уровня 2020 года, ожидается, что тенденция роста цены реализации сохранится, при этом поставки компании преимущественно запланированы на второе полугодие 2021 года", - сообщили в компании.

Как проинформировал Казатомпром, ожидания компании по объему выпуска готовой продукции на 2021 год снизились из-за задержек в проведении горно-подготовительных работ. Пандемия повлияла на всю производственную цепочку поставок, что привело к нехватке основных материалов и оборудования (реагенты, определенные виды труб и насосов, специализированное оборудование, буровые установки) и оказало негативное влияние на графики операционной деятельности.

Объемы производства на 100-процентной основе ожидаются на уровне 21 700-22 000 (ранее 22 500-22 800), тогда как пропорционально доле участия - 11 800-12 000 (ранее 12 100-12 400)", - уточнили в компании.

Задержки в производственной цепочке поставок с начала года до сегодняшнего дня привели к переносу на будущие периоды примерно 800 тонн урана (на 100%-ной основе). Дефицит производства, как ожидается, будет восполнен в течение срока жизни рудников, при этом конкретные периоды восполнения дефицита не определены. Неопределенность по срокам и графикам восполнения объемов производства связана с сохраняющимися в настоящее время сложностями с поставками необходимого сырья и материалов, пояснили в Казатомпроме.

Ожидания по годовым консолидированным объемам продаж повысились до 16 300-16 800 (ранее 15 500-16 000) в связи с дополнительными продажами дочерних компаний в адрес партнеров по совместным предприятиям", - также сообщили в компании.