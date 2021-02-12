Казатомпром продаст бизнес-активы в сфере солнечной энергетики

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - 12 февраля 2021 года состоится аукцион по продаже трех крупных производственных предприятий, задействованных в сфере солнечной энергетики Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе АО "НАК "Казатомпром", на публичные торги выставлены 100% доли участия АО "НАК "Казатомпром" в уставных капиталах ТОО "МК "KazSilicon", ТОО "Astana Solar" и ТОО "Kazakhstan Solar Silicon". Реализация непрофильных предприятий компании осуществляется в рамках Комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы, утвержденного правительством Республики Казахстан.

Для участия в аукционе потенциальные покупатели должны пройти процедуру регистрации на веб-портале реестра государственного имущества www.e-auction.gosreestr.kz.

Открытые электронные торги будут проводиться 12 февраля 2021 года путем повышения начальной (минимальной) цены, в соответствии с регламентом проведения аукциона. В случае несостоявшихся торгов на повышение, последующие аукционные торги будут проводиться на понижение до 50% минимальной цены, а последний аукцион - на понижение без установления минимальной цены.

В соответствии с Регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества, победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести актив по объявленной цене.

ТОО "Astana Solar" – современный завод по сборке фотоэлектрических модулей. Предприятие оснащено европейской автоматизированной линией с производственной мощностью - 50 МВт/год, с возможностью увеличения до 100 МВт/год. Производственная линия отвечает требованиям производственного аудита, продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам качества. Рынок сбыта фотоэлектрических модулей – Казахстан, страны центральной Азии, СНГ и Европы. Товарищество, в качестве участника специальной экономической зоны "Астана – новый город", имеет ряд преференций и льгот.

Активы ТОО "Astana Solar": завод с производственными и складским помещениями (площадь 9745 квадратных метров), здание инженерного обеспечения (площадь 664,82 квадратного метра), склад временного хранения готовой продукции (2700 квадратных метров) здание физкультурно-оздоровительного комплекса (площадь 5087,2 квадратного метра), котельные завода и ФОК, трансформаторные подстанции, солнечная электростанция на 250 кВт, ВРТБ-60 кВт, ТНУ-154 кВт, пост охраны завода и ФОК. Общая площадь земельного участка - 5 гектаров. Стартовая цена предприятия - 3 381 378 000 тенге.

ТОО "Kazakhstan Solar Silicon" - казахстанский завод по производству мультикристаллических кремниевых пластин и фотоэлектрических ячеек с проектной мощностью 60 МВт в год. Расположенное в Усть-Каменогорске предприятие оснащено европейским автоматизированным оборудованием для производства кремниевых слитков, пластин, фотоэлектрических ячеек. Рынок сбыта продукции - Республика Казахстан (ТОО "Astana Solar"), страны Центральной Азии, СНГ и Европы.

В собственности компании имеются: земельный участок площадью 52 786 квадратных метров, завод с производственными, складскими и иными помещениями площадью 21 108 квадратных метров, сертифицированные чистые помещения площадью 1850 квадратных метров (класс чистоты – 7, ISO 14 644), оборудование и линии для производства сжатого воздуха, деионизированной воды, технологического (99.999%) и технического азота (95%), трансформаторная подстанция 110/10 kВ и скважина водоснабжения. Стартовая цена предприятия - 5 587 355 000 тенге.

ТОО "Mеталлургический комбинат "KazSilicon" расположено в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области. Компания оперирует собственным Сарыкульским месторождением жильного молочно-белого кварца высочайшей природной чистоты от 99,5%, с подтвержденными запасами 1625,8 тыс. тонн. Товарищество владеет контрактом на недропользование до 2025 года. Согласно Плану разработки месторождения, ежегодная добыча составляет 50 тыс. тонн - с возможностью увеличения добычи до 200 тыс. тонн. Возможно расширение продуктовой линии путем производства кварцевой муки, маршалита и щебня различных фракций. Для добычи кварца у товарищества имеются собственный вахтовый поселок, оборудования для дробления и сортировки кварцевой руды, спецтехника для бурения и перевозки продукции, склады для материалов и взрывчатых веществ. Для определения качества кварца в товариществе есть собственная производственная лаборатория, оснащенная оборудованием (рентгенофлуоресцентный анализ, оптическая спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой). Имеется долгосрочный спрос на продукцию со стороны зарубежных покупателей (КНР) и внутренних производителей кремния, ферросилициума и строительного материала.

Товарищество владеет металлургическим комбинатом по производству металлургического кремния с проектной мощностью 5 000 тонн в год (есть возможность расширения до 60 000 тонн в год). Попутный продукт производства - микросилика (микрокремнезем) высокой плотности. На балансе металлургического комбината имеются производственные цеха с оборудованием и техникой, склады, железнодорожный тупик, оборудованный весами и пандусом. Для начала работ Товарищество имеет квалифицированный инженерно-технический персонал. Стартовая цена предприятия - 707 000 000 тенге.

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