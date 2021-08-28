Казатомпром продал долю в двух урановых месторождениях китайцам

АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - Национальная атомная компания "Казатомпром" (КАП) завершила сделку по продаже 49% в дочерней ТОО "ДП "Орталык" в пользу China General Nuclear Power Corporation (CGNPC), передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТОО "Добывающее предприятие "Орталык" разрабатывает урановые месторождения Центральный Мынкудук и Жалпак в Туркестанской области. В настоящее время на проекте Жалпак ведется опытно-промышленная добыча. В случае ее успешности полномасштабное производство начнется в 2022 году, пишет kursiv.kz

В июле компания закрыла сделку о реализации 49-процентной доли в ТОО "ДП "Орталык", своего 100-процентного дочернего предприятия, в пользу компании CGNPC за $435 млн. Завершение данной сделки было частью обширного соглашения о сотрудничестве между "Казатопром" и нашими китайскими партнерами, которая была заключена в 2014 году", - сообщила член правления, главный директор по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" Камила Сыздыкова на брифинге в четверг.

В рамках этого соглашения на базе Ульбинского металлургического завода в Восточно-Казахстанской области завода создано производство тепловыделяющих сборок (ТВС) для атомных станций мощностью 200 тонн эквивалента уранового металла в год.

Сертификация производственной линии будет осуществляться в течение текущего года, и первые поставки готовых ТВС в Китай ожидаются в 2022 году", - уточнила Сыздыкова.

Соглашение также предусматривает обязательство CGNPC URC (CGNPC Uranium Resources Company Limited, дочернее предприятие) по покупке у завода "Ульба-ТВС" 200 тонн эквивалента уранового металла в год в форме ТВС в течение 20 лет (итого 4 тыс. тонны эквивалента уранового металла).

Первый пятилетний контракт на поставку ТВС между "Ульба-ТВС" и CGNPC URC был заключен в декабре 2020 года. CGNPC эксплуатирует на родине АЭС, построенные на базе французских реакторов типа AFA3G компании Areva (переименована в Orano). ТВС на базе Ульбинского завода в Казахстане будут выпускаться также с применением французской технологии.





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