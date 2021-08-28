Пирматов покидает пост главы "Казатомпром"

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Галымжан Пирматов покидает пост председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", передает KAZAKHSTAN TODAY.

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщает, что Пирматов Галымжан покидает пост председателя правления компании с 2 сентября 2021 года по собственному желанию.

В пресс-службе компании отметили, что исполнять обязанности председателя правления компании будет главный директор по ЯТЦ (Ядерный топливный цикл) Мажит Шарипов.

Мажит Шарипов, занимавший различные должности в Казатомпроме с 2015 года и в настоящее время являющийся главным директором по ЯТЦ, обладает более чем 31-летним опытом работы на различных должностях на государственной службе и в частном секторе, включая должности директора департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, директора департамента атомной энергетики и промышленности Агентства РК по атомной энергии и председателя Комитета по атомной энергии", - сообщили в компании.





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