КазМунайГаз и Equinor договорились о совместных исследованиях нефтегазовых участков в РК

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - КазМунайГаз и Equinor ASA подписали Соглашение о совместных исследованиях нефтегазовых участков в РК, передает Kazakhstan Today.

Сегодня председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев встретился со старшим вице-президентом по разведке компании Equinor ASA Торе Лозе. Участники встречи отметили важность казахстанско-норвежского нефтегазового сотрудничества и выразили заинтересованность в совместном исследовании некоторых нефтегазовых участков на территории Республики Казахстан в целях дальнейшего получения контрактов на недропользование, сообщили в пресс-службе КМГ.

В связи с этим в рамках долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества компании подписали Соглашение о совместных исследованиях. Документ подписали руководитель аппарата - управляющий директор по развитию КМГ Дастан Абдулгафаров и старший вице-президент по разведке Equinor Торе Лозе. Соглашение предусматривает проведение геологических и геофизических изысканий с целью оценки углеводородного потенциала нефтегазовых участков на территории РК, пояснили в компании.

Мы рассчитываем, что данное соглашение станет основой для успешного взаимодействия в дальнейшем. Обе компании готовы рассмотреть возможность участия Equinor в качестве стратегического партнера по контрактам на разведку и добычу в Казахстане", - отметил Айдарбаев.

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