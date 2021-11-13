KEGOC: майнинг - существенный фактор, влияющий на рост потребления электроэнергии

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Главный диспетчер филиала АО "KEGOC" "Национальный диспетчерский центр Системного оператора" Бекжан Мукатов рассказал о влиянии майнинга на существенный рост потребления электроэнергии в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представитель KEGOС отметил, что в настоящее время проблемам майнинга - существенный фактор, оказывающий влияние на рост потребления электроэнергии.

Если с 2011 по 2020 год рост потребления электроэнергии вырос на 2%, то сейчас только за год данный показатель вырос на 7%, что связано с увеличением доли майнинга в структуре энергопотребления РК.





При этом в энергосистеме Казахстана сохраняется повышенная аварийность на электростанциях, что в совокупности приводит к дефициту электроэнергии и потребности в импорте электроэнергии из-за рубежа", - рассказал спикер.

Мукатов отметил, что если до октября Казахстан не импортировал электроэнергию, то в ноябре - декабре объем импорта электроэнергии, в том числе из РФ, может составить порядка 400 млн кВт-ч в месяц.

По его словам, в октябре - ноябре текущего года были зафиксированы большие внеплановые перетоки электроэнергии, особенно в южных и северных регионах страны.

Он пояснил, что внеплановые перетоки - это те, которые "обусловлены недостаточной заявкой, покупкой электроэнергии на энергоисточниках".

В этих условиях для того, чтобы минимизировать или исключить неконтрактный прием электроэнергии, были отданы соответствующие команды региональным отраслевым компаниям, чтобы в их сетях были произведены перетоки в соответствии с плановыми значениями либо хотя бы в допустимых пределах. В том числе для того, чтобы исключить крупные системные аварии, которые могли бы затронуть потребителей нескольких областей", - рассказал Мукатов.

Он проинформировал, что в настоящее время организована площадка на базе АО "КОРЭМ", где все станции продают свои резервы электроэнергии.

То есть, созданы условия, чтобы потребитель заявил заблаговременно объемы и исключил риск отключения", - пояснил он.

Бекжан Мукатов также прокомментировал заявление АО "Казферросталь" касательно отключения промпредприятий от подачи электричества.

Казферросталь" заявлял: покупал объем в два раза меньше, чем ему необходимо для нормального функционирования. При этом резервы есть. Включена Мойнакская ГЭС и запущена Жамбылская ГРЭС. Причем Казферросталь был уведомлен, что есть резервы на Жамбылской ГРЭС... Возможно, здесь было какое-то недопонимание. Однако мы с Казферросталь проработали, методологическую поддержку оказали... Соответствующие действия будут предприняты", - разъяснил спикер, добавив, что от подачи электроэнергии Казферросталь не отключают.



