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Ряд промпредприятий Алматы могут остаться без электроэнергии из-за ограничений KEGOC

11.11.2021, 11:50 36532
Ряд промпредприятий Алматы могут остаться без электроэнергии из-за ограничений KEGOC
Фото: https://ineu.edu.kz/
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Несколько промышленных предприятий Алматы, включая производителя кислорода для больниц, могут остановиться из-за ограничений подачи электроэнергии, введенных компанией KEGOC для "КазФерроСталь", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На основании ежедневной суточной заявки на поставку электроэнергии на сегодня поставщиком электроэнергии и АО KEGOC нам ограничена поставка электроэнергии более чем на 50%. Так, из ежесуточно заявленных 30 мегаватт одобрено только 14,5 мегаватт. При таком количестве электроэнергии деятельность ТОО "КазФерроСталь" будет практически парализована, встанет основное производство, в связи с чем сотни людей вынуждены будут уйти в отпуска без содержания, бюджет недополучит поступления в виде налогов, а предприятие столкнется с серьезными проблемами в виде штрафных санкций за невыполнение экспортных контрактных обязательств, а также остановится производство 14 промышленных предприятий города с вышеописанными вытекающими последствиями", - приводит сообщение "КазФерроСталь" издание "Vласть".

 

КазФерроСталь" - крупное металлургическое предприятие Республики Казахстан, основным видом деятельности которого является производство металлопродукции. Это одна из двух основных энергоснабжающих организаций Алматы. 

 
Согласно информации, "КазФерроСталь" обеспечивает электроэнергией собственный промышленный цех, 14 промышленных предприятий, среди которых ТОО "Масло-Дел", ИП "Оспанов", ТОО "Бекан", ТОО "Tycoon Invest", ТОО "CтеклоГрань", ТОО "Компания Ай-Сер", ТОО "SHEKOVA", ТОО "Smash LTD", ТОО "Ренко-Кат", ТОО "Султан-Маркетинг", ТОО "РосКазДистрибьюшн", ТОО "Халык Онімдері", ТОО "Мобайл Телеком Сервис", ТОО "Металлокомплект", ТОО "Аяла Плюс", а также кислородно-компрессорный цех.
 
В результате ограничения энергоснабжения в заявленном объеме кислородно-компрессорный цех прекратит свою работу, и 14 городских и областных больниц останутся без кислорода, указывается в сообщении. Среди них ЦКБ Совмин, ЦКБ 12 Городская Больница, Институт акушерства и гинекологии, Роддом 3, Детская инфекционная больница, Детская инфекционная модульная больница, Взрослая инфекционная больница РВ 90, Городская онкологическая больница, БСМП, Областная многопрофильная больница, Госпиталь ветеранов ВОВ, Жамбылская районная больница, Республиканский Центр фтизиопульмологии и Железнодорожная больница, предупредили в компании.
 

КазФерроСталь" указывает, что "сможет оставить на энергопитании только часть вспомогательного производства в целях обеспечения жизнедеятельности заводов и предприятий и исключения перемерзания в зимний период".


Между тем в АО "Алатау Жарык Компаниясы" заверили, что объекты социального значения, здравоохранения, жизнеобеспечения Алматы не ограничиваются по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений.


4 ноября в компании KEGOC сообщили, что в настоящее время в ЕЭС Казахстана сохраняется непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Причина - высокие темпы роста потребления электроэнергии. Так, за прошедшие десять месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% по Северной зоне и 7,5% по Западной зоне. 

В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт. Аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. Кроме того, на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах.   

В результате сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана. 
 

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В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию и наложен штраф на АО "Астана-РЭК"

11.11.2021, 19:17 47575
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установил несоблюдение АО "Астана - Региональная электросетевая компания" требований подпункта 16) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба комитета, АО "Астана - РЭК" получило необоснованный доход в размере 484 млн 137 тыс. 980 тенге, в связи с чем департамент в целях восстановления прав потребителей и возврата необоснованно полученного дохода вводит временный компенсирующий тариф на электроэнергию с 1 декабря 2021 года.
 

Тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 декабря по 31 декабря 2021 года составит 4,09 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,42% (ранее действующий тариф - 4,23 за 1 кВт-ч без НДС)", - уточнили в комитете.

 
Кроме того, тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 января по 30 ноября 2022 года составит 4,49 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,1% (ранее действующий тариф - 4,63 за 1 кВт-ч без НДС).
 
Вместе с тем АО "Астана-РЭК" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму 2 млн 333 тыс. 600 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток, проинформировали в пресс-службе комитета.
 
Как сообщалось ранее, в январе этого года приговорены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы заместитель председателя правления по сбыту АО "Астана-РЭК", а также трое его подчиненных в лице начальника службы контроля за потреблением электроэнергии и начальников участков, которые осуществили растрату вверенной электроэнергии АО "Астана-РЭК". Они также привлечены к принудительному труду на 100 часов в год в течение всего срока отбывания.
 
 
Ранее также сообщалось, что столичным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установлено несоблюдение АО "Астана- -Энергия" требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях", в результате чего был введен временный компенсирующий тариф, а компания была привлечена к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 3 млн 267 тыс. 40 тенге, который оплачен субъектом. 
 

Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов

11.11.2021, 18:29 53002
Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов
Фото: Акимат Алм обл
ТАЛДЫКОРГАН. 11 НОЯБРЯ - За девять месяцев текущего года в бюджет Алматинской области за счет субъектов малого и среднего бизнеса поступило 144 млрд тенге. Это почти в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом аким региона Амандык Баталов сказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в нашей области действуют более 128 тысяч субъектов МСБ, там обеспечены работой 269 тысяч человек. В рамках действующих программ поддержку получили свыше трех тысяч предпринимателей на сумму 26 млрд тенге", - сказал Баталов.

 
По итогам года объем выпущенной продукции и оказанных услуг субъектами МСБ достигнет 2 трлн тенге, а их доля в валовом региональном продукте увеличится с 32,4% до 34,3%. 
 
Таким образом, область планирует выполнить задачу главы государства по увеличению данных показателей до 35% уже в следующем году, на 3 года раньше поставленного срока, подчеркнул глава региона. 
 

Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание

11.11.2021, 17:43 57997
Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание
Фото: KAZLOGISTICS
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Сегодня в режиме онлайн состоялось общее собрание членов Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО), передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В ходе совещания были рассмотрены ход выполнения основных направлений деятельности ЕСТЭЛО в 2021 году, исполнение Плана мероприятий "дорожной карты" по реализации Основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы, применение в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS. 
 
Кроме того, были рассмотрены проект плана взаимодействия ЕЭК и ЕСТЭЛО на 2022-2023 годы в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве от 1 октября 2019 года, основные направления деятельности ЕСТЭЛО в 2022 году, подготовка к подписанию Меморандума о сотрудничестве между ЕСТЭЛО и Международным координационным советом по трансъевразийским перевозкам.
 

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