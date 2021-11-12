Ряд промпредприятий Алматы могут остаться без электроэнергии из-за ограничений KEGOC

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АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Несколько промышленных предприятий Алматы, включая производителя кислорода для больниц, могут остановиться из-за ограничений подачи электроэнергии, введенных компанией KEGOC для "КазФерроСталь", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании ежедневной суточной заявки на поставку электроэнергии на сегодня поставщиком электроэнергии и АО KEGOC нам ограничена поставка электроэнергии более чем на 50%. Так, из ежесуточно заявленных 30 мегаватт одобрено только 14,5 мегаватт. При таком количестве электроэнергии деятельность ТОО "КазФерроСталь" будет практически парализована, встанет основное производство, в связи с чем сотни людей вынуждены будут уйти в отпуска без содержания, бюджет недополучит поступления в виде налогов, а предприятие столкнется с серьезными проблемами в виде штрафных санкций за невыполнение экспортных контрактных обязательств, а также остановится производство 14 промышленных предприятий города с вышеописанными вытекающими последствиями", - приводит сообщение "КазФерроСталь" издание "Vласть" .

КазФерроСталь" - крупное металлургическое предприятие Республики Казахстан, основным видом деятельности которого является производство металлопродукции. Это одна из двух основных энергоснабжающих организаций Алматы.

Согласно информации, "КазФерроСталь" обеспечивает электроэнергией собственный промышленный цех, 14 промышленных предприятий, среди которых ТОО "Масло-Дел", ИП "Оспанов", ТОО "Бекан", ТОО "Tycoon Invest", ТОО "CтеклоГрань", ТОО "Компания Ай-Сер", ТОО "SHEKOVA", ТОО "Smash LTD", ТОО "Ренко-Кат", ТОО "Султан-Маркетинг", ТОО "РосКазДистрибьюшн", ТОО "Халык Онімдері", ТОО "Мобайл Телеком Сервис", ТОО "Металлокомплект", ТОО "Аяла Плюс", а также кислородно-компрессорный цех.

В результате ограничения энергоснабжения в заявленном объеме кислородно-компрессорный цех прекратит свою работу, и 14 городских и областных больниц останутся без кислорода, указывается в сообщении. Среди них ЦКБ Совмин, ЦКБ 12 Городская Больница, Институт акушерства и гинекологии, Роддом 3, Детская инфекционная больница, Детская инфекционная модульная больница, Взрослая инфекционная больница РВ 90, Городская онкологическая больница, БСМП, Областная многопрофильная больница, Госпиталь ветеранов ВОВ, Жамбылская районная больница, Республиканский Центр фтизиопульмологии и Железнодорожная больница, предупредили в компании.

КазФерроСталь" указывает, что "сможет оставить на энергопитании только часть вспомогательного производства в целях обеспечения жизнедеятельности заводов и предприятий и исключения перемерзания в зимний период".





Между тем в АО "Алатау Жарык Компаниясы" заверили , что объекты социального значения, здравоохранения, жизнеобеспечения Алматы не ограничиваются по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений.









4 ноября в компании KEGOC сообщили, что в настоящее время в ЕЭС Казахстана сохраняется непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Причина - высокие темпы роста потребления электроэнергии. Так, за прошедшие десять месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% по Северной зоне и 7,5% по Западной зоне.





В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт. Аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. Кроме того, на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах.





В результате сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана.