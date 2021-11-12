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В Алматы объекты соцзначения не будут ограничиваться по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений

11.11.2021, 08:49 45442
В Алматы объекты соцзначения не будут ограничиваться по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Объекты социального значения, здравоохранения, жизнеобеспечения Алматы не ограничиваются по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений, сообщили в АО "Алатау Жарык Компаниясы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время введения временных ограничений АО "KEGOC" объекты жизнеобеспечения города снабжаются электричеством в штатном режиме. Между тем, в последние несколько суток режим временного ограничения подачи электроэнергии в Алматы не вводили. А ряд локальных отключений электричества в разных секторах города связан исключительно со сбоями в работе ЛЭП и другой электротехники аварийного характера", - сообщили в компании.

 
По данным АЖК, как правило, подачу электроэнергии в подобных ситуациях дежурные аварийные бригады АО "Алатау Жарык компаниясы" восстанавливают в течение 1,5-2 часов.
 
По распоряжению акима Алматы все возникающие в городском энергокомплексе и ЖКХ нештатные ситуации немедленно берутся под контроль компетентными госструктурами до окончания ликвидации аварии.
 
В случае отключения электроэнергии просим обращаться по телефону (многоканальный): 356-99-99.
 


Напомним, в Министерстве энергетики состоялось совещание с участием Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий, Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представителей МЦРИАП РК и АО KEGOC. Стороны обсудили вопросы электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу. 
 
По итогам встречи подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились: 

- о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и "белым" майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан; 

- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce); 

- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них. 
 
Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии. 
 
 
4 ноября в компании АО KEGOC сообщили, что в настоящее время в ЕЭС Казахстана сохраняется непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Это связано с высокими темпами роста потребления электроэнергии. 

Так, за прошедшие 10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% по Северной зоне и 7,5% по Западной зоне. В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт. Аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. Кроме того, на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах. 
 
В результате сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана. 
 
АО KEGOC как Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Республики Казахстан при наличии сверхпланового потребления будут приниматься меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям", - проинформировали в компании.
 

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В семи областях объявили штормовое предупреждение

11.11.2021, 21:21 68554
В семи областях объявили штормовое предупреждение
Фото: premiersto.ru
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 12 ноября утром и днем ожидается гололед.
 
12 ноября ночью на севере, западе, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На северо-западе области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе, днем в восточной половине области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 ноября на юге в Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12-14 ноября на северо-востоке, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, 14 ноября гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе, востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 14 ноября порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября на севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября на севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, на юге области днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 12 ноября на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду.
 
12 ноября ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее водителей попросили воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах.
 

Водителей просят воздержаться от дальних поездок в западных, северо-западных и северных регионах

11.11.2021, 20:42 75223
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Комитет автомобильных дорог МИИР РК информирует об ухудшении погодных условий 12-14 ноября в западных, северо-западных и северных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, очередной северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель. С вторжением западного антициклона и по мере его смещения в восточном направлении ожидается незначительное понижение температуры воздуха и усиление ветра с порывами 15-22 метров в секунду. 
 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности, автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - сообщили в пресс-службе МИИР.

 

Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР

11.11.2021, 19:39 86725
Более 160 человек проживали в ВКО по паспортам СССР
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 НОЯБРЯ - Сотрудники миграционной службы проводят работу по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявших паспорта СССР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 160 человек признаны гражданами Казахстана, сообщает Polisia.kz
 

В отдел полиции Уланского района обратился 61-летний мужчина, который в 90-е годы приехал в Казахстан по паспорту СССР образца 1974 года, выданному в Украине. Работал и проживал в Уланском районе, заключил брак, имеет детей. Паспорт сгорел при пожаре. Более 26 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, в связи с тем, что долгое время из Украины не поступало ответов касательно его документов", - рассказали в полиции. 

 
Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через консульство РК. 29 октября мужчина получил удостоверение личности гражданина Казахстана.
 

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