В Алматы объекты соцзначения не будут ограничиваться по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений

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АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - Объекты социального значения, здравоохранения, жизнеобеспечения Алматы не ограничиваются по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений, сообщили в АО "Алатау Жарык Компаниясы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время введения временных ограничений АО "KEGOC" объекты жизнеобеспечения города снабжаются электричеством в штатном режиме. Между тем, в последние несколько суток режим временного ограничения подачи электроэнергии в Алматы не вводили. А ряд локальных отключений электричества в разных секторах города связан исключительно со сбоями в работе ЛЭП и другой электротехники аварийного характера", - сообщили в компании.

По данным АЖК, как правило, подачу электроэнергии в подобных ситуациях дежурные аварийные бригады АО "Алатау Жарык компаниясы" восстанавливают в течение 1,5-2 часов.

По распоряжению акима Алматы все возникающие в городском энергокомплексе и ЖКХ нештатные ситуации немедленно берутся под контроль компетентными госструктурами до окончания ликвидации аварии.

В случае отключения электроэнергии просим обращаться по телефону (многоканальный): 356-99-99.









Напомним, в Министерстве энергетики состоялось совещание с участием Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий, Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представителей МЦРИАП РК и АО KEGOC. Стороны обсудили вопросы электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу.

По итогам встречи подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились:





- о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и "белым" майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;





- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);





- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них.

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии.

4 ноября в компании АО KEGOC сообщили, что в настоящее время в ЕЭС Казахстана сохраняется непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности. Это связано с высокими темпами роста потребления электроэнергии.





Так, за прошедшие 10 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост потребления электроэнергии составил 11,6% по Южной зоне, 5,7% по Северной зоне и 7,5% по Западной зоне. В часы максимальных нагрузок потребление мощности превышает прошлогодние значения более чем на 1500 МВт. Аномальный рост потребления связан в первую очередь с увеличением доли потребителей, осуществляющих цифровой майнинг. Кроме того, на сегодняшний день значительная часть энергоустановок на электростанциях находится на аварийном и внеплановом ремонтах.

В результате сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что в свою очередь ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана.

АО KEGOC как Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Республики Казахстан при наличии сверхпланового потребления будут приниматься меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям", - проинформировали в компании.