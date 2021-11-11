В четырёх регионах Казахстана ежедневно на несколько часов отключают свет

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Как сообщает "31 канал", отключения происходят в нескольких населённых пунктах Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента.
Без предупреждения свет отключают даже в школах. Кызылординские поставщики электроэнергии заявили, что основная причина внеплановых ограничений - неисправность Мойнакской гидроэлектростанции. Большинство энергоустановок на электростанциях находятся в аварийном состоянии. Из-за этого сейчас в южных регионах в среднем не хватает около 200 МВт электроэнергии. Ограничения введены более чем в 60 населённых пунктах и 11 микрорайонах региона, с 07.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00", - сообщает телеканал.
Мы не планировали ограничивать город. Есть Жамбылская электростанция, где можно получать электроэнергию. Но цена у неё завышена. Будем обсуждать это и пытаться обеспечить электроэнергией", - сказал руководитель управления АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" Мухитжан Каримбаев.
Что касается отключений в Восточно-Казахстанской области, ситуацию прокомментировал сетевой оператор AO "KEGOC".
ТОО "Шыгысэнерготрейд", обеспечивающее электроэнергией ВКО, допускает сверхнормативное потребление мощности (до 110 МВт, при допустимом значении 30 МВт). В целях исключения сверхпланового потребления электрической энергии и мощности, не предусмотренного заключенными контрактами, AO "KEGOC" дало команду АО "ОЭСК" (бывшее АО "ВКРЭК") о недопущении потребления мощности сверх допустимой величины".
Список потребителей, которые будут ограничены в потреблении электроэнергии, АО "ОЭСК" будет определять самостоятельно. При этом отключения жизненно важных объектов и потребителей 1-й категории категорически не допускается.
Также сообщалось, что аномальный рост энергопотребления в Казахстане происходит из-за "серых" майнеров.
В связи с этим в Министерстве энергетики сегодня состоялось совещание по вопросам электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу. В ходе встречи министр энергетики Магзум Мирзагалиев отметил, что майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, не будут подвергаться ограничениям и отключению от электрической энергии.