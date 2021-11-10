В Шымкенте временно отключат электроэнергию

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На сегодняшний день из-за нехватки газа потребление электроэнергии в Шымкенте выросло до максимума, сообщает Otyrar.kz.
В связи с этим АО "KEGOC" регулирует нагрузку напряжения на шинах ВЛ-220 кВ, с временным отключением линий 110 кВ. Это способствует безаварийной работе магистральных линий 500 кВ и 220 кВ, сообщает управление энергетики.
Акимат Шымкента просит жителей отнестись с пониманием и приносит извинения за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается аномальный рост энергопотребления. Причиной стали серые майнеры, сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков.
Если брать исторические данные, энергопотребление за последние годы у нас растет на 1-2 процента в год. Но за десять месяцев текущего года мы отмечаем аномальный рост, который составляет порядка 8 процентов. Здесь речь идет о 1000-1200 мегаватт электроэнергии", - сказал Журебеков.
По словам спикера, чтобы произвести 1000-1200 мегаватт, понадобится около пяти лет и около 1,5 миллиардов долларов.