В ВКО из-за дефицита электричества введут ограничения

МОСКВА. 9 НОЯБРЯ - Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Казахстан темир жолы" с " BВ-" до "BВ" ввиду улучшения показателей, прогноз "Стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает рейтинговое агентство, КТЖ продемонстрировало устойчивость в стрессовой ситуации, связанной с COVID-19, обеспечив EBITDA в размере 348 млрд тенге в прошлом году, и агентство прогнозирует, что в текущем году EBITDA компании составит 380-400 млрд тенге в сравнении с 313 млрд тенге в 2019 году.

S&P полагает, что КТЖ будет поддерживать отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (FFO) / долг" на комфортном уровне выше 12%, несмотря на интенсивную инвестиционную программу объемом почти 2 млрд долларов, направленную на модернизацию подвижного состава и инфраструктуры в 2021-2023 годах, и пересматривают оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) компании с "b" до "b+".

Эти допущения включают наш прогноз относительно скорректированного объема EBITDA в размере 380-400 млрд тенге в 2021 году и его умеренного роста на 5-10% в 2022-2023 годах. Мы полагаем, что после повышения тарифов на железнодорожные перевозки на 13% в 2021 году последующие индексации будут менее значительными и составят до 5% ежегодно. Мы ожидаем, что грузооборот КТЖ увеличится примерно на 1,5% в 2021 году и на 2,5-3% в 2022 - 2023 годах благодаря активному экспорту товаров, включая уголь, нефтепродукты, железную руду и черные металлы, и транзиту в Россию, Китай и Центральную Азию", - говорится в сообщении рейтингового агентства

Также, с учетом двух дополнительных ступеней, включаемых в рейтинг ввиду вероятности предоставления государственной поддержки, S&P повышает свои долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга компании с "BB-" до "BB", а также рейтинг по национальной шкале с "kzA" до "kzA+".

Прогноз "Стабильный" отражает мнение аналитиков S&P о том, что высокая вероятность предоставления КТЖ государственной поддержки и запас в рамках кредитных характеристик с ожидаемым значением "FFO / долг" на уровне 17-19% будут компенсировать значительные капитальные расходы, позволяя компании поддерживать устойчивые показатели прибыльности и как минимум текущие показатели ликвидности", - пояснили аналитики.

Как отмечает S&P, длительное восстановление пассажиропотока не оказывает существенного влияния на операционные показатели КТЖ, поскольку на этот сегмент приходится лишь небольшая доля выручки (около 8% в 2019 году).

Мы прогнозируем медленное восстановление, при котором пассажиропоток составит 70% от уровня 2019 году в 2021 году и 80-90% в 2022 году. Мы ожидаем полного восстановления пассажиропотока в 2023-2024 годах. Субсидии от государства в размере примерно 30 млрд тенге в год отчасти компенсируют убытки в данном сегменте", - сообщает S&P.