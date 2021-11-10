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В ВКО из-за дефицита электричества введут ограничения

09.11.2021, 15:40 33319
В ВКО из-за дефицита электричества введут ограничения
Фото: centrenergy.ru
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области введут ограничения из-за дефицита электричества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Компания "Шыгысэнерготрейд", снабжающая Восточно-Казахстанскую область электроэнергией, объявила об ограничениях из-за дефицита мощностей. Теперь в области возможны перебои со светом, сообщает Liter.kz.
 
В пресс-службе компании пояснили, что национальный оператор KEGOC ограничил им подачу электроэнергии в часы пик. С 07.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00 возможно отключение электричества. Потребление в области ограниченно до 130 мегаватт.
 
Также ТОО "Шыгысэнерготрейд" сообщило, что уменьшит риски отключения электроэнергии для социально-значимых объектов. Однако инициатива полностью исходит от национального оператора. При остром дефиците электроэнергии ограничения в подаче коснутся крупных промышленных предприятий. Физических лиц ограничения затронут лишь в крайнем случае и максимум на два часа.
 

Также первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков сообщил, что в Казахстане отмечается аномальный рост энергопотребления.
 

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S&P повысило рейтинги "Казахстан темир жолы" до "ВВ", прогноз - "Стабильный"

09.11.2021, 19:53 48925
МОСКВА. 9 НОЯБРЯ - Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Казахстан темир жолы" с " BВ-" до "BВ" ввиду улучшения показателей, прогноз "Стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает рейтинговое агентство, КТЖ продемонстрировало устойчивость в стрессовой ситуации, связанной с COVID-19, обеспечив EBITDA в размере 348 млрд тенге в прошлом году, и агентство прогнозирует, что в текущем году EBITDA компании составит 380-400 млрд тенге в сравнении с 313 млрд тенге в 2019 году.
 
S&P полагает, что КТЖ будет поддерживать отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (FFO) / долг" на комфортном уровне выше 12%, несмотря на интенсивную инвестиционную программу объемом почти 2 млрд долларов, направленную на модернизацию подвижного состава и инфраструктуры в 2021-2023 годах, и пересматривают оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) компании с "b" до "b+".
 

Эти допущения включают наш прогноз относительно скорректированного объема EBITDA в размере 380-400 млрд тенге в 2021 году и его умеренного роста на 5-10% в 2022-2023 годах. Мы полагаем, что после повышения тарифов на железнодорожные перевозки на 13% в 2021 году последующие индексации будут менее значительными и составят до 5% ежегодно. Мы ожидаем, что грузооборот КТЖ увеличится примерно на 1,5% в 2021 году и на 2,5-3% в 2022 - 2023 годах благодаря активному экспорту товаров, включая уголь, нефтепродукты, железную руду и черные металлы, и транзиту в Россию, Китай и Центральную Азию", - говорится в сообщении рейтингового агентства

 
Также, с учетом двух дополнительных ступеней, включаемых в рейтинг ввиду вероятности предоставления государственной поддержки, S&P повышает свои долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга компании с "BB-" до "BB", а также рейтинг по национальной шкале с "kzA" до "kzA+".
 

Прогноз "Стабильный" отражает мнение аналитиков S&P о том, что высокая вероятность предоставления КТЖ государственной поддержки и запас в рамках кредитных характеристик с ожидаемым значением "FFO / долг" на уровне 17-19% будут компенсировать значительные капитальные расходы, позволяя компании поддерживать устойчивые показатели прибыльности и как минимум текущие показатели ликвидности", - пояснили аналитики.

 
Как отмечает S&P, длительное восстановление пассажиропотока не оказывает существенного влияния на операционные показатели КТЖ, поскольку на этот сегмент приходится лишь небольшая доля выручки (около 8% в 2019 году).
 

Мы прогнозируем медленное восстановление, при котором пассажиропоток составит 70% от уровня 2019 году в 2021 году и 80-90% в 2022 году. Мы ожидаем полного восстановления пассажиропотока в 2023-2024 годах. Субсидии от государства в размере примерно 30 млрд тенге в год отчасти компенсируют убытки в данном сегменте", - сообщает S&P.

 

В Минэнерго не исключают возможности введения ограничений на вывоз газа

09.11.2021, 19:42 51652
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ. - В ходе брифинга первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков сообщил, что ведомство рассматривает вопрос введения ограничений на вывоз сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представитель Минэнерго уточнил, что речь идет о полном запрете, за исключением, к примеру, ТШО и других, у которых есть стабильность заключенного контракта, и необходимо обеспечить стабильность условий, которые там прописаны. 
 

Мы только обсуждаем. Может, не стоит говорить в информационном поле до тех пор, пока мы не придем к этому решению", - сказал Мурат Журебеков. 

 
По его словам, этот вопрос находится в проработке. В Минэнерго надуются, что цена стабилизируется на том уровне, на котором сейчас есть. 
 

Может, будет незначительный рост, но потом цен будет уравновешен по итогам спроса и предложения. У нас сегодня еще 30% не выходит на электронные торговые площадки (ЭТП), с 1 января полностью, когда объем выйдет на бирже, тогда можно будетбудет с более-менее определенной вероятностью спрогнозировать, какой будет цена, после 1-2 торгов", - отметил вице-министр. 

 
Он подчеркнул, что сейчас любая информация может быть воспринята рынком в ту или иную сторону, и участники рынка могут этим умело воспользоваться и повысить цену. 
 

Поэтому не хотел бы давать сейчас информацию без оснований и с потолка называть цифру, потому что вы находимся в процессе апробации новой системы", - заключил Журебеков.

 
Ранее в Минэнерго назвали причину дефицита газа на рынке.
 

Казахстанцы ожидают дальнейшего роста цен на продукты питания

09.11.2021, 19:11 55324
Казахстанцы ожидают дальнейшего роста цен на продукты питания
Фото: allpbspb.ru
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Об инфляционных ожиданиях казахстанцев в октябре 2021 года рассказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Денис Чернявский, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в октябре 2021 года существенно повысилась и составила 10,3% (9% в сентябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев - 33% (26% в сентябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения", - сказал Денис Чернявский.

 
Восприятие инфляции сохраняется на высоком уровне. В октябре население продолжило отмечать особенно сильный рост цен на продукты питания, в частности, на мясо и птицу, хлебобулочные изделия, растительное масло, плодоовощную продукцию. Наблюдалось удорожание ГСМ, услуг ЖКХ, а также одежды и обуви.
 
По его словам, потребительские настроения в октябре практически не изменились, несколько улучшились оценки перспектив развития страны. Ухудшение отмечено в оценках как текущего, так и будущего материального положения. 
 
На этом фоне респонденты стали чаще экономить на покупке продуктов питания. Большая доля респондентов (35%) считает текущее время неблагоприятным для покупки крупных товаров, в октябре эта доля немного повысилась.
 
Повысилась доля опрошенных, имеющих кредит, в том числе на потребительские цели (с 30% в июле до 33% в октябре), и снизилась доля сберегающего населения (с 19% в сентябре до 16% в октябре).
 
 

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