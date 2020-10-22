КФГД выполнил 81,5% обязательств перед вкладчиками АО "Tengri Bank"

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - В рамках выплаты гарантийного возмещения вкладчики АО "Tengri Bank" получили средства на общую сумму около 14,5 млрд тенге, или 81,5% от общей суммы обязательств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), передает Kazakhstan Today.

В период с 25 сентября по 19 октября за возмещением обратилось всего 4107 человек, или 11% от общего числа всех вкладчиков. При этом около 32,5 тысячи человек не подали заявления для получения положенных выплат. Из них 929 вкладчиков имеют на счетах, карточках и депозитах более миллиона тенге, 1291 человек - от 100 тысяч до миллиона тенге, 5723 человека - от тысячи до 100 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе КФГД.

Фонд рекомендует вкладчикам АО "Tengri Bank" обращаться в отделения Евразийского банка, обслуживающие физических лиц. Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kz. Срок - до 30 сентября 2021 года.

Вкладчики вправе выбрать любой удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет в банке-агенте или в любом другом банке, в том числе можно воспользоваться опцией банка-агента по подаче заявлений на выпуск и бесплатную доставку карты онлайн.

При обращении в банк-агент вкладчику достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление на выплату. Подать заявление вместо вкладчика может и другой человек, на которого оформлена доверенность.

Посещение банка-агента можно запланировать заранее, воспользовавшись онлайн-сервисами по проверке суммы возмещения и загруженности отделений на сайте Евразийского банка.

Напомним, за выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО "Tengri Bank". При этом в банке-агенте предусмотрены деньги абсолютно для всех вкладчиков в пределах максимальной суммы гарантии: не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте; не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте; и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии - 18 сентября).

В КФГД отметили, что деньги юридических лиц, размещенные в банках-участниках системы обязательного гарантирования, в том числе АО "Tengri Bank" не покрываются гарантией КФГД. Юридические лица смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка за получением возмещения после вступления в законную силу решения суда о его принудительной ликвидации.





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