Прием заявлений на выплату гарантийного возмещения вкладчикам Tengri Bank начнется с 30 сентября

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов определил АО "Евразийский банк" в качестве банка-агента, который за счет средств фонда будет осуществлять выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Tengri Bank", передает Kazakhstan Today.

За выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО "Tengri Bank".

Прием заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начнется с 30 сентября 2020 года. Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, с целью минимизации очередей отделения АО "Евразийский банк" будут дополнительно обслуживать вкладчиков АО "Tengri Bank" в ближайшие выходные дни - 3 и 4 октября. КФГД рекомендует отслеживать загруженность отделений на сайте банка-агента перед их посещением", - сообщили в фонде.

Банком-агентом также будет предусмотрена опция по дистанционной подаче заявлений и онлайн проверке сумм возмещения, подробную информацию о которой можно будет получить на сайте АО "Евразийский банк".

Выплата гарантийного возмещения через банк-агент будет осуществляться в течение 12 последующих месяцев - до 30 сентября 2021 года. По истечении указанного периода фонд может продлить срок действия договора с банком-агентом. После завершения установленного срока выплат через банк-агент, вкладчики АО "Tengri Bank" смогут подать заявление на выплату непосредственно в КФГД.

Напоминаем, что выплата возмещения производится в пределах максимальной суммы остатков с учетом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии:

- не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте;

- не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальном валюте;

- не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО "Tengri Bank" лицензии).

При наличии у вкладчика АО "Tengri Bank" двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

Для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО "Tengri Bank" следует обратиться в любое отделение или филиал АО "Евразийский банк" и заполнить заявление на выплату. Бланк заявления можно получить непосредственно в банке-агенте или загрузить электронный вариант с сайта КФГД и заполнить его заранее.

Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kz и в справочной службе банка: +7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.

При обращении в банк-агент вкладчику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то необходимо представить правоустанавливающие документы (например, свидетельство о наследстве или доверенность).

Перемену фамилии, имени или отчества в банке-агенте подтверждают свидетельством о заключении брака или свидетельством о перемене фамилии, имени или отчества, выданным органами ЗАГС.

В отдельных случаях банк-агент вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований. Выплата гарантийного возмещения будет осуществлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Отметим, что вкладчики могут самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет в банке-агенте или в любом другом банке.

За выплатой остатков сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики имеют право обратиться в ликвидационную комиссию АО "Tengri Bank" после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте фонда www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz.

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