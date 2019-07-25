Крупнейший в стране оптово-распределительный центр заработает в Караганде в августе

Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - Крупнейший в стране оптово-распределительный логистический центр заработает в Караганде в августе текущего года. Об этом на внеочередной 28-й сессии областного маслихата сообщил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В этом году приступят к работе такие крупные проекты, как YDD Corporation. Жайремский ГОК завершает строительство обогатительной фабрики на 145 млрд тенге. В августе открываем крупнейший и единственный в стране оптово-логистический центр , способный переработать 300 тыс. тонн продукции в год. Он замкнет на себе транспортные потоки северных и южных направлений. Это позволит нам реализовать продукцию без посредников и лишней наценки, удовлетворив сезонную потребность на продукты питания и сгладив ценовые перепады", - сказал глава региона.

Он отметил, что в области проводится постоянная работа по привлечению крупных частных инвестиций, и в последние годы их приток постоянно растет. "В прошлом году был привлечен наибольший объем инвестиций в размере 489 млрд тенге, из которых более 43% - иностранные инвестиции. В этом году мы продолжаем демонстрировать положительную динамику, идем в первом полугодии с ростом на 73%", - уточнил Ерлан Кошанов.

По словам акима области, в настоящее время в регионе реализуется 35 новых крупных инвестиционных проектов на сумму более 1 трлн тенге с созданием более 7 тыс. новых рабочих мест, в том числе 17 проектов реализуются с иностранным участием.

Глава региона отметил, что в области есть потребности в дальнейшем развитии металлургии, машиностроения, химической промышленности, АПК, туризма и многих других направлений.

"Нами выстроена системная работа по привлечению и сопровождению инвесторов, суть которой заключается в персональном закреплении людей за каждым проектом и его сопровождении", - сказал также аким области.

Отметим, проект оптово-распределительного центра ТОО "Альфарух" реализуется по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева. На первом этапе проекта планируется создание порядка 500 новых рабочих мест, в последующем - до 5 тыс. мест. Стоимость первого этапа строительства составила 10,5 млрд тенге. ОРЦ сможет одномоментно разместить 164 фуры. Технологичная площадка нового образца занимает 60 гектаров. Продажа продукции АПК будет вестись без посредников, что приведет к ее удешевлению на рынке Караганды и в других регионах. Также по программе "Цифровой Казахстан" здесь будет создана электронная торговая площадка для фермеров и покупателей.

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