В Карагандинской области число получателей АСП в 2019 году увеличилось в 4 раза

Караганда. 22 июля. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на внеочередной 28 сессии областного маслихата и заседании актива области рассказал о результатах работы за прошедшие полгода и о реализации задач, поставленных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании парламента РК, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Ерлан Кошанов, главная задача, которую президент РК поставил перед акимами областей, - это улучшение благосостояния граждан страны. По словам акима, за счёт увеличения зарплат, социальной помощи и сдерживания инфляции в регионе обеспечен реальный рост денежных доходов населения на 8,1%, сообщили в пресс-службе акима области.

"Инициатива президента страны по списанию кредитного долга окажет существенную поддержку 40 тысячам социально уязвимых жителей области. Но при этом люди должны понимать, что это разовая акция, и такого больше не будет. За адресной социальной помощью (АСП) обратились свыше 20 тысяч жителей области. Около 10 тысяч семей теперь получают АСП, это в четыре раза больше, чем в прошлом году. Расходы бюджетных средств увеличились в шесть раз. Много нареканий вызвало несправедливое распределение АСП из-за мошенничества некоторых лиц, скрывающих свои реальные доходы. Такое замечание сделал глава государства всем регионам. Я уже поручил акимам городов и районов взять на личный контроль вопрос законности назначения и выплаты АСП и завершить эту работу до 22 июля. Бюджетные деньги должны расходоваться строго по назначению. Прошу депутатов и партийцев подключиться к разъяснительной работе", - сказал Ерлан Кошанов.

Аким области также призвал банки принимать активное участие в программе "Экономика простых вещей" , а промышленные предприятия - активизировать работу по поиску инновационных проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

"Как сказал наш президент, важно не только увеличивать объёмы производства, но и "усложнять" корзину производимых и экспортируемых товаров", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Он отметил, что в настоящее время продукция области экспортируется в 49 стран. Но нельзя забывать и об освоении новых внутренних рынков. Для этого следует полноценно использовать потенциал "экономики простых вещей". Сейчас в этой программе участвуют всего 116 предприятий. Только пять из них получили кредиты на 2,5 млрд тенге.

"Этого недостаточно. Банкам необходимо активнее включаться в работу, а акимам городов и районов рассказывать о преимуществах и возможностях этой программы местным предпринимателям. Нужно дать им возможность воспользоваться этими деньгами на очень выгодных условиях", - подчеркнул глава региона.

На совещании было отмечено, что с 2020 года в доходную базу местных бюджетов будет передан корпоративный подоходный налог, поступающий от малого и среднего бизнеса. Это должно стать мотивацией для акимов городов и районов.

"Чем больше будет успешных предпринимателей, тем богаче будет местный бюджет", - сказал Ерлан Кошанов.

Вместе с тем напомнил и об эффективном использовании бюджетных средств. Он призвал акимов районов и городов при планировании местного бюджета, прежде всего, ориентироваться на цели развития области. Это в первую очередь обеспечение качественной питьевой водой, социальные, жилищные, экологические и другие острые проблемы.

"Акимам следует определить, насколько планируемые проекты будут социально и экономически эффективными. И в этой работе мы ждём активного участия депутатского корпуса и Общественного совета", - сказал глава региона.

Главным нераскрытым ресурсом, по мнению главы региона, является предпринимательство.

"Наша задача - создать для бизнеса самые комфортные условия. Второй год при акиме области работает комиссия по предпринимательству, где решаются точечно все проблемные вопросы. Президент задал новый формат диалога с бизнесом. И мы первыми в стране провели "День отчёта", когда надзорные органы отчитывались перед бизнесом, а не наоборот", - сказал глава региона.

Как отметил Ерлан Кошанов, особый акцент глава государства делает на развитии туризма . В Карагандинской области выбраны 3 точки роста, на которые будет сделан основной упор. Это прибалхашская курортная зона, историко-культурный комплекс "Улытау" и Каркаралинская курортная зона. В них необходимо обеспечить создание инженерных коммуникаций и инфраструктуры. В Улытау, в частности, уже строится визит-центр, дороги, музей.

Аким области также сообщил о том, что за последние годы приток инвестиций в область растёт. Реализуется 35 новых крупных инвестиционных проектов на сумму более 1 трлн тенге с созданием более 7 тыс. новых рабочих мест, в том числе 17 проектов с иностранным капиталом.

По информации пресс-службы, в сессии областного маслихата и заседании актива области приняли участие 30 депутатов, а также государственный инспектор Администрации президента РК Салимгерей Бекбергенов, заместители акима области, члены Общественного совета, руководители управлений и департаментов и другие.

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