Караганда. 18 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области подписано первое соглашение на развитие туризма по "экономике простых вещей", передает Kazakhstan Today.

В Балхаше с 13 по 16 июня прошел Международный туристический форум "Balkhash Tourism-2019", организованный акиматом Карагандинской области. В его работе приняли участие порядка 250 человек - представители гостиничного бизнеса и туробъектов, казахстанские и зарубежные туроператоры (Монголия, Россия). Четырехдневная программа включала ознакомление с зонами отдыха и земельными участками, предусмотренные под строительство новых объектов", - сообщили в пресс-службе управления предпринимательства Карагандинской области.

По информации ведомства, на сегодняшний день в курортной зоне Балхаша действуют 53 объекта проживания и отдыха (гостиницы, зоны и дома отдыха, летние лагеря, пансионаты и прочие). Мастер-план по дальнейшему развитию зоны, разработанный международной консалтинговой компанией McKinsey & Company, предусматривает большой комплекс мероприятий, в том числе модернизацию транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также строительство новых объектов.

В рамках Форума состоялось подписание соглашения между АО Nur Bank, КФ АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и ИП Ахбетов на реализацию проекта строительства зоны отдыха повышенного комфорта (комплекс на 49 двухместных номеров с прилегающими игровыми площадками). Открытие запланировано к следующему летнему сезону. Необходимо отметить, что это первый в Карагандинской области кредит, выданный по программе "Экономика простых вещей" на развитие туризма", - отметили в управлении предпринимательства.

В пресс-службе уточнили, что в рамках механизма кредитования приоритетных проектов предпринимателю одобрено финансирование в размере 79,9 млн тенге со сроком кредитования 84 месяца по льготной ставке.

Государственная программа льготного кредитования приоритетных отраслей "Экономика простых вещей" реализуется по поручению Первого президента Нурсултана Назарбаева с целью поддержки производства товаров народного потребления, сырья и продуктов первичной обработки. Объем финансирования на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого сектора составляет 600 млрд. тенге. Основные участники Программы - малые, средние и крупные предприятия, реализующие проекты, определенные в Перечне приоритетных товаров.

Как сообщалось ранее, в Карагандинской области определили три точки роста сферы туризма: это Балхашская курортная зона, вошедшая в ТОП-10 объектов Карты туристификации, а также Историческо-культурный центр Улытау и курортная зона Каркаралинского района. В настоящее время услуги по организации проживания и отдыха в области оказывают 253 объекта, которые ежегодно обслуживают более 280 тыс. человек. Власти региона намерены нарастить турпоток до миллиона туристов ежегодно

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