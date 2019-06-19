Караганда. 17 июня. Kazakhstan Today - Карагандинская область намерена нарастить поток туристов до миллиона человек ежегодно, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области определили три точки роста сферы туризма: это Балхашская курортная зона, вошедшая в ТОП-10 объектов Карты туристификации, а также Историческо-культурный центр Улытау и курортная зона Каркаралинского района. Дальнейшее развитие туристской индустрии, привлечение иностранцев и расширение внутреннего туризма обсуждалось на профильном международном форуме в Балхаше, организованном в рамках программы "Рухани жангыру", сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Этот форум мы проводим в Балхаше, который является основной точкой роста для развития туризма в регионе. Сейчас статистика такова: в области услуги по организации проживания и отдыха оказывают 253 объекта: гостиницы, зоны и дома отдыха, летние лагеря, пансионаты и другие. В год они обслуживают более 280 тыс. человек. Мы для себя ставим цель: ежегодно принимать до миллиона туристов. А если этот поток превысит население нашей области, думаю, это действительно будет успехом", - заявил на пленарном заседании регионального туристского форума заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

Замглавы региона подчеркнул, что богатое историко-культурное наследие, наличие сакральных мест и множество уникальных архитектурных памятников вкупе с удобным географическим расположением области открывает большие возможности для развития всех видов туризма: от активного и оздоровительного до этнографического и экологического.

В пресс-службе также проинформировали, что мастер-план по развитию Балхашской курортной зоны разработала консалтинговая компания Mc&Kensey. Зона включает в себя Балхаш, посёлки Торангалык и Чубар-Тобек Актогайского района и Приозёрск. На побережье Балхаша расположено 53 домов и зон отдыха. В Прибалхашье ежегодно на пляжный отдых приезжают порядка 80 тыс. человек.

По словам руководителя управления предпринимательства области Татьяны Аблаевой, имеется потенциал увеличить турпоток к 2030 году в 4 раза.

Говоря о проектах по развитию инфраструктуры на территории курортной зоны, Аблаева проинформировала, что при государственной поддержке планируется построить линии электропередач, водопроводы, обустроить пляжные зоны и набережные.

Участникам международного форума также презентовали Государственную программу развития туристской отрасли на 2019-2025 годы. Этот документ утверждён недавно, 30 мая 2019 года.

По поручению премьер-министра страны создан проектный офис для реализации программы.

В свою очередь, советник председателя правления АО "Национальная компания Kazakh Tourism" Еркебулан Хасенов рассказал о новшествах в развитии туристской отрасли и ключевых мерах государственной поддержки.

По итогам форума представители турсферы поделились своим мнением относительно дальнейшего развития отрасли.

Это очень хорошо, что в центре внимания оказались вопросы внутреннего туризма. В этой сфере работаю уже много лет, создаю туры для иностранных туристов. У нас красивая страна, богатая на уникальные места - есть что показать и чем гордиться. Народный быт, уклад жизни, национальная еда - это всё интересно иностранцам, и они хотят приезжать в Казахстан в качестве туристов. Но надо стараться, чтобы всё это показать и представить достойно", - отметила участник форума, руководитель турфирмы из Нур-Султана Татьяна Верницкая.

По её словам, во время инфотура по Прибалхашью привёл в восторг Актогайский район, где гостей встретили в импровизированном ауле и показали казахскую культуру и кухню. Это кладезь для развития этнотуризма, считает организатор туров.

Балхаш - это хорошее место не только для пляжного отдыха, убеждены приехавшие на форум сторонники развития отечественного туризма. Они предлагают свои варианты привлечения туристов. Для этого нужно составлять программы и создавать условия, отметили участники форума.

В пресс-службе проинформировали, что на туристский форум в Балхаше приехали специалисты по туризму из Нур-Султана, Алматы, городов России - Тюмени и Омска, а также из Монголии.

Только за один день, 14 июня, предприниматели объехали более десятка зон отдыха, чтобы ознакомиться с условиями отдыха.

Мы знаем предложения, цены, у нас всё это есть. Мы приехали для того, чтобы увидеть своими глазами и затем передать тюменцам свои реальные ощущения, эмоции. В Казахстане, в частности здесь, на Балхаше, хорошая природа, благоустроенные зоны отдыха, доступные цены. Гостеприимство на высоком уровне, люди приветливые", - рассказала член тюменской делегации Татьяна Семёнова.

По словам гостя из Монголии Багжанара Ханата, у его фирмы есть опыт привлечения иностранных туристов на Алтай и в Восточный Казахстан. Теперь же его заинтересовал и колорит Прибалхашья.

Стоит отметить, что в 2018 году власти Карагандинской области обратились за рекомендациями к международным специалистам для выработки стратегии по развитию туризма в регионе. В частности, консалтинговая компания McKinsey & Company разработала мастер-план по Балхашу.

Как сообщили агентству в областном управлении предпринимательства, поток туристов на Балхаше к 2030 году планируют увеличить в четыре раза : с 79 тыс. человек в 2017 году до 328 тыс. человек к 2030 году. Согласно разработанному мастер-плану, объем оказанных услуг в сфере туризма планируется увеличить приблизительно в шесть раз: в 2017 году - 387 млн тенге, в 2030 году - 2,3 млрд тенге.

Кроме того, большое внимание со стороны местных властей направлено на развитие туризма в местности Улытау . С этой целью за прошлый год здесь проведено несколько крупных культурных мероприятий. Эта работа продолжилась в 2019 году.

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